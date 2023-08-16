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Elon Musk iyice abarttı! Mavi tikten sonra TweetDeck de artık ücretli

Elon Musk iyice abarttı! Mavi tikten sonra TweetDeck de artık ücretli

Tesla ve SpaceX gibi şirketlerin CEO'su olan iş insanı Elon Musk, Twitter'ı satın aldıktan sonra büyük değişiklikler yapmaya başladı. Twitter'ın adını "X" olarak değiştiren Musk, şimdi de Twitter'ın en popüler ücretsiz araçlarından biri olan TweetDeck'i paralı hale getirdi. Türkiye'de TweetDeck'i kullanmak isteyenlerin bin 570 lira ödemesi gerekiyor.

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Tesla ve SpaceX gibi şirketlerin CEO'su olan iş insanı Elon Musk, Twitter'ı satın alarak büyük değişikliklere imza atmaya devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda Twitter'ın adını "X" olarak değiştiren Musk, şimdi de Twitter'ın popüler araçlarından biri olan TweetDeck'i paralı hale getirdi. Türkiye'de TweetDeck'i kullanmak isteyenlerin bin 570 lira ödemesi gerektiği belirtiliyor. Ancak, kullanıcılar Blue abonesi oldukları takdirde TweetDeck'i kullanabilecekler.

Blue aboneliği, Twitter'ın ücretli abonelik servisi olan Twitter Blue'a abone olmayı gerektiriyor. Twitter Blue'a abone olan kullanıcılar, TweetDeck gibi ek özelliklerden faydalanabilirler. Blue ayrıcalıkları ise şu şekilde sıralanıyor:

-Sohbetlerde ve aramada öncelikli sıralamalar

-Sana Özel ve Takip Edilenler zaman akışlarındaki reklamlar arasında yaklaşık iki kat daha fazla gönderi gör.

-Gönderilerine kalın ve italik metin ekle

-Daha uzun videolar ve 1080p videolar yayınla

-Tweeti Düzenle, Yer İşareti Klasörleri dahil olmak üzere tüm mevcut Blue özelliklerine erişim ve yeni özelliklere erken erişim

-Daha fazla bilgi al

-Daha uzun gönderiler

-Uzunluğu 25.000 karaktere kadar olan gönderiler, yanıtlar ve alıntılar oluştur.

-Gönderiyi düzenle

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