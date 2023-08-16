BIST 7.688
DOLAR 27,06
EURO 29,59
ALTIN 1.657,56
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Çeşme'de uyuşturucu tacirlerine geçit verilmedi! Çok sayıda uyuşturucu ele geçirildi: 3 tutuklama

Çeşme'de uyuşturucu tacirlerine geçit verilmedi! Çok sayıda uyuşturucu ele geçirildi: 3 tutuklama

İzmir Çeşme'de narkotik polis ekipleri tarafından bir eve düzenlenen operasyonda bir miktar kokain ve esrar maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 3 zanlı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Abone ol

Edinilen bilgiye göre, Çeşme Narkotik Büro Amirliği ve Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yapılan çalışma sonucunda bir araç ile bir eve operasyon gerçekleştirdi.

Araçta ve evde arama yapan polis ekipleri, 95 gram kokain maddesi, 234 gram esrar maddesi ve satışa hazır olduğu değerlendirilen 38,97 gram esrar maddesi ele geçirdi.

Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Ş.M., S.K. ve S.K.D. işlemlerinin tamamlanmasının ardından, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

ÖNCEKİ HABERLER
7 günlük düşüşün ardından altın fiyatları! 16 Ağustos gram altın ne kadar?
7 günlük düşüşün ardından altın fiyatları! 16 Ağustos gram altın ne kadar?
Antalya'da feci ölüm! Köprüden düşüp yosunlara takıldı, kurtarma çalışmaları fayda etmedi
Antalya'da feci ölüm! Köprüden düşüp yosunlara takıldı, kurtarma çalışmaları fayda etmedi
Zam teklifini beğenmeyen KESK bugün iş bırakıyor!
Zam teklifini beğenmeyen KESK bugün iş bırakıyor!
Başvuran herkes alıyor! Devletten 4 bin 471 TL destek
Başvuran herkes alıyor! Devletten 4 bin 471 TL destek
Taksi durakları mobil uygulamalar yüzünden yok oluyor!
Taksi durakları mobil uygulamalar yüzünden yok oluyor!
Trabzonspor ayrılığı resmen duyurdu! Sözleşmesi feshedildi
Trabzonspor ayrılığı resmen duyurdu! Sözleşmesi feshedildi
9 ülkeden sporcular Kayseri'den Erciyes'e pedal çevirecek!
9 ülkeden sporcular Kayseri'den Erciyes'e pedal çevirecek!
Kastamonu'da ayılar sıcaktan bunalınca olanlar oldu! Bahçeye girip saldırdılar
Kastamonu'da ayılar sıcaktan bunalınca olanlar oldu! Bahçeye girip saldırdılar
İYİ Parti ve CHP'nin sürpriz Ankara aday adayları kulislerde konuşuluyor iki isim 'adayım' dedi
İYİ Parti ve CHP'nin sürpriz Ankara aday adayları kulislerde konuşuluyor iki isim 'adayım' dedi
Manisa'da düğün çıkışı silahlar konuştu, 2 çocuk yetim kaldı
Manisa'da düğün çıkışı silahlar konuştu, 2 çocuk yetim kaldı
İsrail askerleri Nablus'ta 11 Filistinliyi yaraladı!
İsrail askerleri Nablus'ta 11 Filistinliyi yaraladı!
Diyarbakır'da otomobil elektrikli bisiklet sürücüsüne çarptı!
Diyarbakır'da otomobil elektrikli bisiklet sürücüsüne çarptı!