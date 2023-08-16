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Trabzonspor ayrılığı resmen duyurdu! Sözleşmesi feshedildi

Trabzonspor ayrılığı resmen duyurdu! Sözleşmesi feshedildi

Trabzonspor Kulübü, Yunan futbolcu Emmanouil Siopis'in sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini açıkladı.

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Trabzonspor, Yunan oyuncusu Emmanouil Siopis'in sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı. 

KAP'a yapılan bildiride şu ifadelere yer verildi:  Şirketimiz ile profesyonel futbolcumuz Emmanouil Siopis arasındaki 18.08.2021 başlangıç ve 31.05.2024 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Yapılan fesih sözleşmesine göre, oyuncumuz Siopis Şirketimize 242.500.-Euro fesih tazminatı ödeyecektir.

Bunun dışında oyuncumuzun menajeri de işbu fesih sözleşmesi dolayısı ile Şirketimizden olan 257.500.-Euro tutarındaki menajerlik alacağından feragat etmiştir.

Trabzonspor tazminat elde etti

Bu durumda Şirketimiz toplam 500 bin euro tutarında bir fesih tazminatı elde etmiştir.

Ayrıca, oyuncu, 31.12.2023 tarihine kadar; Yunanistan Süper Ligi, Suudi Arabistan veya Birleşik Arap Emirlikleri Ligleri ile İngiltere Premier Liginden herhangi bir kulübe transfer olması halinde 700.000.-€ veya Türkiye'de bir Süper Lig kulübüne transfer olması halinde 2.000.000.-€ Kulübümüze ödeme yapacaktır.

Öte yandan Trabzonspor'un resmi sosyal medya hesabından 'Teşekkürler Siopis' ifadeleriyle paylaşım yapıldı.

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