Beşiktaş'tan Galatasaray'a büyük transfer çalımı! Yıldız isim imza için İstanbul'da
BEŞİKTAŞ'tan Galatasaray'a transfer çalımı... Geçen sezon Galatasaray'da forma giyen Milot Rashica, Beşiktaş'a imza atmak için İstanbul'a geldi. Beşiktaş, Milot Rashica ile 2027'e kadar geçerli sözleşme imzalayacak.
Beşiktaş'tan sürpriz bir Transfer geldi. Siyah-Beyazlılar, geride bıraktığımız sezonu Galatasaray'da kiralık geçiren Kosovalı yıldız futbolcu Milot Rashica'yı kadrosuna kattı. İngiltere'nin Norwich kentinden kalkan uçakla Atatürk Havalimanı'na gelen 27 yaşındaki kanat oyuncusunu siyah-beyazlı kulübün asbaşkanı Emre Kocadağ ve kulüp yetkilileri ile taraftarlar karşıladı.
Özel uçakla Atatürk Havalimanı'na gelen 27 yaşındaki kanat oyuncusunu siyah-beyazlı kulübün asbaşkanı Emre Kocadağ ve kulüp yetkilileri ile taraftarlar karşıladı. Rashica, basın mensuplarına, "Çok mutluyum. Burada olduğum için çok heyecanlıyım." ifadelerini kullandı.
Beşiktaş, Milot Rashica ile 4 yıllık sözleşme imzalayacak. Siyah beyazlılar, Kosovalı oyuncu için Norwich City’e 5 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek.
Beşiktaş'ın Norwich City'den kadrosuna katacağı Milot Rashica ile yarın gerçekleştirilecek sağlık kontrollerinin ardından sözleşme imzalaması bekleniyor. Geçen sezon kiralık olarak Galatasaray'da forma giyen Rashica, Trendyol Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda çıktığı 30 maçta 6 gole imza attı.