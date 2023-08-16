Zam teklifini beğenmeyen KESK bugün iş bırakıyor!

Hükümet, 2024-2025 toplu iş sözleşmesi (TİS) görüşmelerinde; 2024 yılı ilk 6 ay için yüzde 14, ikinci altı ay için yüzde 9; 2023 yılı için de ilk altı ay için yüzde 6 ve ikinci altı ay için ise yüzde 5’lik zam teklifi verdi. Bu teklifi yetersiz bulan kamu emekçileri bugün iş bırakıyor.

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Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan'ın açıkladığı memur ve memur emeklisine zam teklifini yetersiz bulan kamu emekçileri, bugün iş bırakıyor. KESK en düşük kamu emekçisi maaşının 45 bin TL’ye çıkarılmasını isterken hükümetin ilk teklifiyle iki yıl sonra dahi yaklaşık maaş 30 bin lira civarında kalacak. Bu zammı reddeden KESK üyeleri Ankara ve çok sayıda kentte iş bırakarak eylemler yapacak.

Duvar'ın haberine göre, KESK en düşük kamu emekçisi maaşının 45 bin TL’ye çıkarılmasını isterken hükümetin ilk teklifiyle iki yıl sonra dahi yaklaşık maaş 30 bin lira civarında kalacak. Kamu emekçilerini yoksulluk sınırının altında yaşamak zorunda bırakacak bu zammı reddeden KESK, sokağa çağrı yaptı. KESK üyeleri, Ankara ve çok sayıda kentte iş bırakarak eylemler yapacak. Hükümet ise yarın ikinci teklifini verecek.

"Yoksulluğa mahkûm eden bir teklifle karşımıza çıktı"

İki yıl sonra dahi teklif edilen zamla maaşların bugünkü yoksulluk sınırına erişemeyeceğine dikkat çeken KESK Eş Genel Başkanı Şükran Kablan Yeşil, kamu emekçilerine teklif edilen zam oranını ve iş bırakma eylemini BirGün’den Dilan Esen’e değerlendirdi.

TİS masasının oluşumunun da sorunlu olduğuna değinen Yeşil, “Altı dönemdir KESK olarak böyle bir masa ve grev hakkının olmadığı bir TİS sistemini kabul etmediğimizin altını çiziyoruz. Haklar yasalardan önce gelir. Grevli TİS hakkı mücadelesi çerçevesinde teklifimizi ilettik. Hükümet tüm kamu emekçileri ve emeklilerini yok sayan, ölüme, yoksulluğa mahkûm eden bir teklifle karşımıza çıktı. Bu ücret artışı hedeflenen enflasyon oranlarına göre yapılıyor. Bunun hiçbir zaman tutmadığını görmek mümkün. TÜİK gerçek olmayan rakamlar açıklıyor yıllardır.

Buna rağmen iktidar böyle bir teklifle geliyor” dedi. Merkez Bankası’nın enflasyon tahminine dikkat çeken Yeşil, şunları dile getirdi: “Temmuzda hedeflenen enflasyon yüzde 22 olarak açıklanmıştı ama Merkez Bankası revize yaparak yüzde 58e çıkardı. Hedeflenen enflasyon rakamlarında bile çok çok geride. Bunun maddi karşılığı yok hükmünde. Zaten vergi adaletsizliği sistemi de var. Temmuzda maaş zamları cebimize girmeden kat be kat gelir kaybına maruz kalıyoruz. Yıllar içerisinde alım gücündeki erimenin bu noktaya gelmiş olması sistematiktir”

KESK’in taleplerinin bir kısmı şöyle:

• Brüt 8 bin 138,89 TL olarak verilen ilave seyyanen ödeneğinin taban aylık katsayısına dâhil edilmesini, emekli kamu görevlilerinin de bu artıştan yararlanması.

• Eş yardımının 3 bin 310 TL’ye, çocuk yardımının her çocuk için 2 bin 220 TL’ye çıkarılması.

• Büyükşehirlerde 7 bin 500 TL, diğer şehirlerde 5 bin TL kira yardımı verilmesi.

• Kamuda en az maaşı alan kamu emekçisi maaşının, 2024 Ocak itibari ile 47 bin 500TL’ye, diğer şehirlerde görev yapıyorsa 45 bin TL’ye çıkarılması, bu tutarların her üç ayda bir yoksulluk sınırındaki artış oranında güncellenmesini ve büyümeden pay eklenmesi.

• Gelir Vergisi matrahına esas tutarın yıllık %15’i geçmeyecek şekilde düzenlenmesi.

• Vergide adaletin sağlanması, dolaylı vergilerin düşürülmesi, Servet Vergisi getirilmesi.

• Aylık 3 bin 325 TL yemek yardımı verilmesi.

• Tüm kamu emekçilerine yılda iki kez brüt asgari ücret tutarında ikramiye verilmesi.

• ILO Şiddet ve Taciz Sözleşmesinin onaylanması.

• İstanbul Sözleşmesi’nin hukuksuzca feshedilmesinin iptal edilmesi.