Başvuran herkes alıyor! Devletten 4 bin 471 TL destek

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından "İşe Başlama Yardımı" isimli bir yardım veriliyor. Geçen yıl 2 bin 157 lira olarak ödenen İşe Başlama Yardımı bu yıl yüzde 107 artışa 4 bin 471 liraya yükseldi. İşte detaylar...

Abone ol

İşsizlik sürecinde büyük bir maliyet oluşturan bu ödemeler için maddi destek sağlanıyor. İş görüşmesine gitmek için hazırlık yapan işsiz kişilere maddi destek sağlanıyor.

"İşe Başlama Yardımı" adı verilen ve sosyal devlet gereği olarak yapılan bu yardımın miktarı artırıldı. İstihdam amaçlı yapılan ödeme İşkur'a kayıtlı olanların iş görüşmesine gidiş geliş sürecindeki masrafları için ödeniyor.



İşe Başlama Yardımı'ndan sosyal yardım alan vatandaşlar faydalanabiliyor. Bir kez ödenen bu yardım geçen yıl 2 bin 157 lira olarak hesaplanmıştı. Yardımın miktarı 4 bin 471 liraya ulaştı. Sosyal yardım alan vatandaşlar İŞKUR tarafından mesleki eğitim alabiliyor, istihdam ve TYP programlarından destek alabiliyor.