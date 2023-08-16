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7 günlük düşüşün ardından altın fiyatları! 16 Ağustos gram altın ne kadar?

7 günlük düşüşün ardından altın fiyatları! 16 Ağustos gram altın ne kadar?

Altın fiyatlarında yaklaşık bir haftadır düşüş görülüyor. Yatırımcı ise şaşkın... 16 Ağustos altın fiyatlarında son durum ne? İslam Memiş altında rekor bekliyor. İşte o tarih...

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Dün altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü 1.654,52 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, 7 günlük düşüşün ardından altının ons fiyatındaki toparlanmanın etkisiyle yeni güne yükselişle başladı.

Altının gram fiyatı 1.656 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda, çeyrek altın 2.721 liradan, Cumhuriyet altını 10.983 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu sıralarda yüzde 0,11 artışla 1.904 dolardan işlem görüyor.

Analistler ne diyor?

Analistler, bugün açıklanacak ABD Merkez Bankası (Fed) toplantı tutanaklarının yatırımcıların odağında olduğunu belirterek, tutanaklardan alınacak olası sinyallerin Banka'nın gelecek dönem politikalarına ışık tutabileceğini söyledi.

Piyasa Uzmanı İslam Memiş ne diyor?

Piyasa Uzmanı İslam Memiş, "Geri çekilmeler dolar üzerinden veya euro üzerinden parite yapacak yatırımcılara fırsat sunuyor. Ekim itibarıyla 2000 üzerinde hızlı ataklar öncesi buraları değerlendirmek gerekiyor. Yılın son çeyreği için hazırlık yapanlar bu düşüşleri değerlendirmeli. Gram altın TL'de 1660'lı rakamlar hiçbir şey ifade etmiyor. Gram altın TL fiyatları 1712 TL-1719 TL. 50 liralık makas geçerliliğini koruyor. Bu makas artık düşmeyecektir. Hem bozduranlar hem alacaklar için önemli bir uyarı.Ekim ayı itibarıyla gram altında 1800'lü rakamları konuşacağız. 1820, 1880 TL rakamları oluşacaktır." dedi.

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