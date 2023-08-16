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Samsun'da yolda baygın bulunan kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

Samsun'da yolda baygın bulunan kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

Samsun İlkadım'da yolda baygın halde bulunan bir şahıs kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Ölüm nedeni ise bilinmiyor.

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Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kökçüoğlu Mahallesi Kökçüoğlu Camisi karşındaki yolda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Abdullah Akif Arslan (53) yol kenarında baygın halde bulundu.

Ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan 4 çocuk babası Arslan, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Abdullah Akif Arslan'ın Abhazya'da yaşadığı ve balıkçılık yaptığı, memleketi Samsun'a da balıkçı teknesini almaya geldiği öğrenildi. Arslan'ın kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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