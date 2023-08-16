Kara avcılığı yasağı 26 Ağustos'ta bitiyor!

Avcılarının sabırsızlıkla beklediği kara avcılığı yasağı 26 Ağustos 2023 tarihinde kalkıyor.

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Ağustos ayı sonunda başlayacak kara avcılığı ile ilgili olarak Düzce Tarım ve Orman İl Müdürlüğü açıklama yaptı. Avcıların uyması gereken kuralların yer aldığı açıklamada, alınması gereken izinlerde yer aldı.

Av yasağının kalkmasıyla avcıların uyacağı kurallara ilişkin olarak Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nün yayımladığı açıklamada, “Avlanma tüm bölgelerimizde 26 Ağustos 2023 tarihinde bıldırcın, üveyik, alakarga, küçük karga, ekinkargası, leşkargası, karabatak, saksağan, yaban domuzu ve çakal avı ile başlayacaktır. Alınan karar uyarınca Çarşamba, Cumartesi, Pazar ve resmî tatillerde (idari tatiller de dahil) av yapılabilecektir. Ayrıca yaban domuzu avı ilave olarak salı günü de yapılabilecektir. Avcıların avlanma hakkını elde edebilmeleri için Avcılık Belgesi almaları ve belirlenen avlanma izin ücretini Bakanlığımız Bölge Müdürlüğü (Doğa Koruma ve Milli Parklar) İl Şube Müdürlüklerinin döner sermaye işletmesine ait hesaplarına yatırmaları gerekmektedir. Avcılar, Avlak Yönetim Bilgi Sisteminden (AVBİS), Avcı Avlakta Mobil Uygulamasından (AVA) ve 0850 888 06 06 numaralı çağrı merkezinden gerekli izni aldıktan sonra, genel ve devlet avlaklarda avlanabilecektir. Avcılar; Merkez Av Komisyonun Resmî Gazete ’de yayımlanan 22 sayılı Kararındaki yer alan diğer avlanma esas ve usullerine uymaları zorunludur" denildi.