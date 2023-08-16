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Cem Garipoğlu'nun mezarı açılacak mı? Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan açıklama

Cem Garipoğlu'nun mezarı açılacak mı? Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan açıklama

Cem Garipoğlu'nun mezarının açılıp açılmayacağı tartışmalarına ilişkin konuşan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, “Kamera görüntüleri, DNA testi gibi pek çok prosedür sonucunda ölen kişinin kimliğine dair herhangi bir şüphe yok. Şu an için söz konusu mezarın açılması gibi bir durum hukuken söz konusu değil” dedi.

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Münevver Karabulut, 14 yıl önce İstanbul Başakşehir’de Cem Garipoğlu’nun ailesine ait evde hunharca öldürülmüştü. Katil zanlısı Cem Garipoğlu, cinayetten 197 gün sonra yakalanmıştı.

Garipoğlu, 2014’te tutuklu olduğu cezaevinde intihar etmişti. Garipoğlu ailesinin sosyal medyada yaptığı paylaşımların yankısı sürerken
Münevver Karabulut’un babası Süreyya Karabulut, Cem Garipoğlu’nun kaçtığı veya kaçırıldığı şüphesiyle mezarının açılması için suç duyurusunda bulundu. İki mahkeme de bu talebi reddetti. Karar sosyal medyada da çok konuşuldu.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Hukuken söz konusu değil

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç tartışmalara ilişkin Sabah gazetesi yazarı Melih Altınok’a konuştu.

“Cem Garipoğlu’nun cezaevindeki ölümü üzerine Silivri Cumhuriyet Savcılığı tarafından 2014’te soruşturma başlatıldığını, ölü muayenesi ve otopsi işlemlerinin uluslararası protokollere uygun şekilde yapıldığını; 2022 yılında Münevver Karabulut’un babası tarafından yapılan başvuruda da işlem yapılması için herhangi bir delil ortaya konulamadığı için takipsizlik kararı verildiğini” söyleyen Bakan Tunç, “Kamera görüntüleri, DNA testi gibi pek çok prosedür sonucunda ölen kişinin kimliğine dair herhangi bir şüphe yok. Şu an için söz konusu mezarın açılması gibi bir durum hukuken söz konusu değil” dedi.

Münevver Karabulut’un ailesi, konuyu Anayasa Mahkemesi’ne götürmeye hazırlanıyor.

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