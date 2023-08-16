Trafik magandası E-5'te dehşet saçtı! Trafiğe aldırmadan tartıştığı sürücüye tekme tokat saldırdı

İstanbul E-5 Saadetdere mevkisinde yol verme kavgası yapan iki araç sürücüsü trafiği tehlikeye attı. Tartışma esnasında sürücülerden biri tartıştığı kişiyi tekme tokat dövdü. Öfkeli adam eline aldığı sopayla tartıştığı adamı kovalarken, o anlar cep telefonunu kamerasına yansıdı.

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Olay, dün öğlen saatlerinde E-5 Karayolu Saadetdere mevkisinde yaşandı. Sürücüler arasında yol verme nedeniyle çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.

Akan trafiğe aldırmayan sürücülerden biri, diğer sürücüye tekme tokat saldırırken, çevredeki diğer sürücüler olaya müdahale etti. Öfkeli sürücü aracına koşarak sopa alırken, diğer sürücü ise fırsattan istifade ederek kapısı açık şekilde kaçtı.

Ardından aracına binen saldırgan da tartıştığı sürücünün peşinden giderken, yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.