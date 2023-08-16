Fiyatlar yükselince kırtasiye ürünleri 2. ele düştü

Okulların açılmasına 1 aydan daha az bir zaman kaldı. Kırtasiye ürünleri cep yakıyor. Kırtasiyeciler azalan işlerden, veliler ise kırtasiye ürünlerine gelen zamlardan şikayetçi. Artan fiyatlar 2. el kırtasiye ürünleri piyasası oluşturdu.

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Kırtasiye malzemelerinde artan fiyatlar nedeniyle dükkanlar boş kaldı.

İnternette 2. el kırtasiye ürünleri piyasası oluştu.

Geçen yıl kırtasiye alışverişinin merkezi Eminönü'nde bir öğrencinin ortalama ihtiyaçları 500 ile bin lira arasında tutarken bu yıl bu rakam 2 bin 500 liraya kadar yükseldi. Hal böyle olunca veliler 2. el ürünlere yöneldi ve internette böyle bir piyasa oluştu.

NTV'de yer alan habere göre bütün kırtasiye ürünlerinde yüzde 100'e varan artışların olduğu ifade ediliyor. Tükenmez kalem, defter, silgi, uçlu kalem internet üzerinden satılan ürünlerden yalnızca bir kaçı.

Bu yıl 500 lira oldu

Fiyatı en çok artan ürünlerin başında çantalar geliyor. Geçen yıl 200-250 lira olan çantalar bu yıl 400-500'e kadar çıkabiliyor. Dolayısıyla 2.elde en çok rağbet gören ürünler çantalar.

Bazı kişilerse az kullanılmış kırtasiye malzemelerini kırtasiye dükkanlarını satarak gelir elde etmeye çalışıyor.