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Düzce'de otobüs şoföründen taktir toplayan hareket! Otobüsü durdurdu yaşlı kadını karşıya geçirdi

Düzce'de otobüs şoföründen taktir toplayan hareket! Otobüsü durdurdu yaşlı kadını karşıya geçirdi

Düzce'de halk otobüsü şoförü karşıdan karşıya geçmeye çalışan yaşlı kadını görünce seyir halindeki aracı durdurup yaşlı kadına yardım etti. Bu davranışı diğer yolcular tarafından da takdirle karşılandı.

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Düzce Belediyesi bünyesinde hizmet veren Düzce Ulaşım A.Ş. toplu ulaşım aracında Bahçeşehir Bağlantı Yolu üzerinde seyir halinde iken görenlerden takdir toplayan bir olay yaşandı.

Otobüs şoförü Tarık Öztaş, seyir halinde yolcuların arasında bulunan yaşlı kadının inmek için butona basması üzerine durakta durdu. Otobüs durağa yanaştığı sırada havanın yağmurlu olması ve trafik akışının yoğun olması nedeniyle şoför aracından aşağıya indi.

Yaşlı kadının koluna giren Öztaş, yolcusunu yolun karşısına geçirerek güvenli bir şekilde evine ulaşmasını sağladı. Otobüste seyahat eden diğer yolcuların da takdir ettiği davranış nedeniyle Düzce Ulaşım A.Ş. yönetimi de Öztaş’a teşekkür etti.

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