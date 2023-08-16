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Eğitimde bomba karar! Lisede sınıfta kalma geri geliyor! Devamsızlığa af yok

Eğitimde bomba karar! Lisede sınıfta kalma geri geliyor! Devamsızlığa af yok

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yıllardır uygulanmayan sınıfta kalma uygulamasının liselerde geri geldiğini açıkladı. Liselere sınıf tekrarının geldiğini duyuran Bakan Tekin, öğrencilere "devamsızlığa af yok, beklenti içinde olmayın" mesajını verdi. Tekin, açık liseye geçişlerin de zorlaşacağını belirtti.

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Milli Eğitim bakanı Yusuf Tekin'Den son dakika flaş açıklamalar.. Liselere sınıf tekrarı geliyor, açık liseye geçiş zorlaşıyor. Açıklama Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den geldi. Medya kuruluşu temsilcileriyle bir araya gelen Milli Eğitim Bakanı, öğrenci affından sınıfta kalmaya önemli konulara değindi. 

Liselerde sınıfta kalma geri geliyor

Sınıf tekrarının liselere geri geldiğini açıklayan Tekin'in devamsızlık konusuna ilişkin de, "Önümüzdeki yıl af veya benzeri beklenti içinde olmasınlar." sözleriyle öğrencilere uyarısı vardı. 

Açık öğretim lisesine geçiş zorlaşıyor

Açık öğretim liserine geçiş yapan öğrencilerin sayıları son yıllarda arttı. Bu durumun 2 nedeni var. İlki, öğrencilerin üniversite sınavına daha rahat hazırlanacağını düşünmesi ikincisi ise çalışmak zorunda kalanlar.

"Örgün öğretimdeki gencin açık liseye geçmesi doğru değil." diyen Milli Eğitim Bakanı bu konuya ilişkin önlem alacaklarını söyledi. 

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