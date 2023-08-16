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Ümraniye'de eve düzenlenen operasyonda 124 kilo metamfetamin ele geçirildi

Ümraniye'de eve düzenlenen operasyonda 124 kilo metamfetamin ele geçirildi

İstanbul Ümraniye'de narkotik polislerinin bir eve düzenlediği operasyonda 4 kilosu kristal, 120 kilosu sıvı olmak üzere 124 kilo uyuşturucu metamfetamin ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı.

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Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti” suçu ile ilgili yürütülen çalışmalar çerçevesinde Ümraniye’de bir evde uyuşturucu tespit edildi.

Belirlenen ikamet adresine 10 Ağustos’ta operasyon düzenlendi, baskında A.G. ve A.M. adlı 2 kişi şüpheli olarak gözaltına alındı. Söz konusu ikamet adresi ve şahısların araçlarına yönelik yapılan aramalarda 4 kilo 100 gram kristal metamfetamin, 120 kilo sıvı metamfetamin, 37 kilo aseton ve uyuşturucu madde ticaretinde kullanılan bir hassas terazi ele geçirildi.

Sorgulanmak üzere emniyete götürülen 2 şüpheli de ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

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