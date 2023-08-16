Zonguldak'ta faciadan dönüldü! Freni boşalan iş makinası halk otobüsüne çarptı
Zonguldak Ereğli'de freni boşalan iş makinası halk otobüsüne çarptı. Meydana gelen kazada 7 kişi yaralandı.Abone ol
Kaza Kepez Mahallesi Profesör Muammer Aksoy Caddesi’nde meydana geldi. K.S. idaresindeki iş makinesi, Kepez istikametine seyir halinde olan N.Ç. idaresindeki 67 M 8058 plakalı özel halk otobüsü ile çarpıştı.
Kazada 7 kişi yaralanırken ihbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar hastanelere kaldırıldı.
Kazayı öğrenen Kdz. Ereğli Özel Çilek Halk Otobüsleri Kooperatifi Başkanı Baki Erdoğan ise hemen olay yerine gelerek yaralılarla ilgilendi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.