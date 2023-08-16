BIST 7.687
DOLAR 27,06
EURO 29,57
ALTIN 1.658,46
HABER /  POLİTİKA

Ömer Çelik'ten Kılıçdaroğlu'na sert tepki: Söyledikleri siyaseten yok hükmündedir

Ömer Çelik'ten Kılıçdaroğlu'na sert tepki: Söyledikleri siyaseten yok hükmündedir

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi. Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Dün yaptığı açıklamada yine Cumhurbaşkanımıza ve seçim sonuçlarına saldırmış. Sn Kılıçdaroğlu’nun nitelikli bir siyasetçi olmadığını biliyorduk. Yaptığı açıklamalarla zerre miktar demokrasi adabına sahip olmadığını da gördük." dedi.

Abone ol

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaları ile Kılıçdaroğlu'na çok sert tepki gösterdi.

Çelik'in açıklamaları şöyle:

Demokrasi tarihi açısından siyasi katılım oranı yüksekliği ve şeffaflığı ile çok yüksek standartlara sahip olan bir seçim gerçekleştirdik. Bu seçimin net ve tartışmasız sonucunda aziz milletimiz Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı yeniden Cumhurbaşkanı seçmiş ve Yüce Meclis'te çoğunluğu Cumhur İttifakı'na vermiştir.

Bu gerçeği anlamayan tek kişi defalarca sandıkta hezimete uğramasına rağmen Sn Kılıçdaroğlu'dur. Dün yaptığı açıklamada yine Cumhurbaşkanımıza ve seçim sonuçlarına saldırmış. Sn Kılıçdaroğlu'nun nitelikli bir siyasetçi olmadığını biliyorduk. Yaptığı açıklamalarla zerre miktar demokrasi adabına sahip olmadığını da gördük.

"Halen seçim sonuçlarının şaibeli olduğundan bahsediyor"

Cumhurbaşkanlığı seçim süreci boyunca terör odağı Kandil'e karşı net bir tavır koyamayan, Kandil'den yapılan geceli gündüzlü kendisine destek açıklamalarını net bir şekilde reddedemeyen Kılıçdaroğlu, halen seçim sonuçlarının şaibeli olduğundan bahsediyor.

Kılıçdaroğlu'nun söz konusu tutumuna, aziz milletimiz sandıkta gerekli cevabı vermiştir; Kılıçdaroğlu sayısını hatırlamakta zorlandığımız kez sandıkta hezimetle karşılaşmıştır. Kılıçdaroğlu, CHP'ye gönül veren vatandaşlarımızın demokratik iradesini istismar etmeye devam ediyor.

Bu iradeye saygı duymak yerine, kendi koltuğunu sağlama almak için çirkin sözlerle milli iradeye saldırıyor. CHP'ye gönül veren vatandaşlarımızın da tanıklığı ile Kılıçdaroğlu'nun gerçeklikle bağı kopmuş, siyasi tutumu demokrasi karşıtlığına dönüşmüştür.

"Kılıçdaroğlu'nun bugün söyledikleri siyaseten yok hükmündedir"

Terör odağı Kandil'in "Cumhuriyeti yeniden kurma, siyasi özerklik, terörist başına imtiyaz"dan bahsettiği dönemde suskun kalan Kılıçdaroğlu'nun bugün söyledikleri siyaseten yok hükmündedir.

Cumhurbaşkanımız Sn Recep Tayyip Erdoğan ise aziz milletimizin her defasında artarak yinelenen desteği ile Cumhurbaşkanı olarak milletimize hizmet etmeye, ülkemizin hak ve menfaatlerinin korunmasına liderlik etmeye devam etmektedir.

ÖNCEKİ HABERLER
Aydın'da dev uyuşturucu operasyonu! 51 şüpheli yakalandı
Aydın'da dev uyuşturucu operasyonu! 51 şüpheli yakalandı
Antalya'da sahte alkol operasyonu! 2 bin 550 litre sahte alkol ele geçirildi
Antalya'da sahte alkol operasyonu! 2 bin 550 litre sahte alkol ele geçirildi
Fiyatlar yükselince kırtasiye ürünleri 2. ele düştü
Fiyatlar yükselince kırtasiye ürünleri 2. ele düştü
Ankara'da kamyonet ve otomobilin çarpıştığı feci kazada 3’ü ağır 5 yaralandı
Ankara'da kamyonet ve otomobilin çarpıştığı feci kazada 3’ü ağır 5 yaralandı
14 yaşındaki çocuk felakete sebep oldu! Aile gözyaşlarına boğuldu
14 yaşındaki çocuk felakete sebep oldu! Aile gözyaşlarına boğuldu
Düzce'de otobüs şoföründen taktir toplayan hareket! Otobüsü durdurdu yaşlı kadını karşıya geçirdi
Düzce'de otobüs şoföründen taktir toplayan hareket! Otobüsü durdurdu yaşlı kadını karşıya geçirdi
Eğitimde bomba karar! Lisede sınıfta kalma geri geliyor! Devamsızlığa af yok
Eğitimde bomba karar! Lisede sınıfta kalma geri geliyor! Devamsızlığa af yok
İki araç kafa kafaya çarpıştı, alev alev yanan araç hurdaya döndü
İki araç kafa kafaya çarpıştı, alev alev yanan araç hurdaya döndü
Fenerbahçe'nin Maribor maçı kamp kadrosu belli oldu! İki isim riske edilmedi
Fenerbahçe'nin Maribor maçı kamp kadrosu belli oldu! İki isim riske edilmedi
Kocaeli Kandıra'da denize girmek yasaklandı!
Kocaeli Kandıra'da denize girmek yasaklandı!
Sivas'ta feci kaza! Karşıdan karşıya geçmeye çalışan kişiye cip çarptı
Sivas'ta feci kaza! Karşıdan karşıya geçmeye çalışan kişiye cip çarptı
Sigara isteklerini geri çeviren adamı beş yerinden bıçakladılar!
Sigara isteklerini geri çeviren adamı beş yerinden bıçakladılar!