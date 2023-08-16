Aydın'da dev uyuşturucu operasyonu! 51 şüpheli yakalandı

Aydın'da jandarma ekipleri tarafından uyuşturucu satıcılarına yapılan operasyonda 51 şüpheliyi yakalarken, çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.Abone ol
Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından, 14-15 Ağustos 2023 tarihleri arasında uyuşturucu satıcılarına ve kullanıcılarına yönelik gerçekleştirilen çalışmalarda 51 şüpheli şahıs yakalandı.
Aramalarda kubar esrar, metamfetamin, uyuşturucu hap, terazi ve uyuşturucu kullanma aparatları ele geçirildi. Olayla ilgili adli sürecin devam ettiği öğrenildi.