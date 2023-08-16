BIST 7.687
DOLAR 27,06
EURO 29,57
ALTIN 1.658,46
HABER /  DÜNYA

Hollanda ekonomisi resesyona girdi

Hollanda ekonomisi resesyona girdi

Hollanda ekonomisi, yılın ilk çeyreğinin ardından ikinci çeyrekte de küçülerek resesyona girdi.

Abone ol

Hollanda İstatistik Kurumu (CBS), 2023 yılı ikinci çeyrek büyüme oranlarına ilişkin öncü verileri yayımladı.

Verilere göre, ilk çeyrekte önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,4 daralan Hollanda ekonomisi, ikinci çeyrekte de yüzde 0,3 küçüldü.

Böylece Avrupa'nın en önemli ekonomileri arasında yer alan Hollanda, durgunluğa, yani resesyona girmiş oldu.

Hollanda'da mevsimsellikten arındırılmış GSYH, 2023'ün ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla da yüzde 0,3 azaldı.

Tüketici harcamaları ve ihracattaki gerileme nedeniyle Hollanda, Kovid-19 salgınının başından beri ilk defa resesyona girdi.

ÖNCEKİ HABERLER
Ömer Çelik'ten Kılıçdaroğlu'na sert tepki: Söyledikleri siyaseten yok hükmündedir
Ömer Çelik'ten Kılıçdaroğlu'na sert tepki: Söyledikleri siyaseten yok hükmündedir
Aydın'da dev uyuşturucu operasyonu! 51 şüpheli yakalandı
Aydın'da dev uyuşturucu operasyonu! 51 şüpheli yakalandı
Antalya'da sahte alkol operasyonu! 2 bin 550 litre sahte alkol ele geçirildi
Antalya'da sahte alkol operasyonu! 2 bin 550 litre sahte alkol ele geçirildi
Fiyatlar yükselince kırtasiye ürünleri 2. ele düştü
Fiyatlar yükselince kırtasiye ürünleri 2. ele düştü
Ankara'da kamyonet ve otomobilin çarpıştığı feci kazada 3’ü ağır 5 yaralandı
Ankara'da kamyonet ve otomobilin çarpıştığı feci kazada 3’ü ağır 5 yaralandı
14 yaşındaki çocuk felakete sebep oldu! Aile gözyaşlarına boğuldu
14 yaşındaki çocuk felakete sebep oldu! Aile gözyaşlarına boğuldu
Düzce'de otobüs şoföründen taktir toplayan hareket! Otobüsü durdurdu yaşlı kadını karşıya geçirdi
Düzce'de otobüs şoföründen taktir toplayan hareket! Otobüsü durdurdu yaşlı kadını karşıya geçirdi
Eğitimde bomba karar! Lisede sınıfta kalma geri geliyor! Devamsızlığa af yok
Eğitimde bomba karar! Lisede sınıfta kalma geri geliyor! Devamsızlığa af yok
İki araç kafa kafaya çarpıştı, alev alev yanan araç hurdaya döndü
İki araç kafa kafaya çarpıştı, alev alev yanan araç hurdaya döndü
Fenerbahçe'nin Maribor maçı kamp kadrosu belli oldu! İki isim riske edilmedi
Fenerbahçe'nin Maribor maçı kamp kadrosu belli oldu! İki isim riske edilmedi
Kocaeli Kandıra'da denize girmek yasaklandı!
Kocaeli Kandıra'da denize girmek yasaklandı!
Sivas'ta feci kaza! Karşıdan karşıya geçmeye çalışan kişiye cip çarptı
Sivas'ta feci kaza! Karşıdan karşıya geçmeye çalışan kişiye cip çarptı