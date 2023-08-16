BIST 7.687
DOLAR 27,06
EURO 29,57
ALTIN 1.658,46
HABER /  EKONOMİ

Her geçen gün artıyor! Bakan Mehmet Özhaseki son rakamı verdi: 175 bin 703'e ulaştı

Her geçen gün artıyor! Bakan Mehmet Özhaseki son rakamı verdi: 175 bin 703'e ulaştı

Yerinde Dönüşüm Projesi'ne başvuruların sayısı her geçen gün artıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, projeye başvuru sayısının 175 bin 703'e ulaştığını duyurdu.

Abone ol

Özhaseki, sosyal medya hesabından deprem bölgesini hızla ayağa kaldırmak için hayata geçirilen "Yerinde Dönüşüm Projesi"ne ilişkin paylaşım yaptı.

Paylaşımında depremzedelerin, Kahramanmaraş Valiliği, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğünde faaliyet veren "Yapım ve Dönüşüm" ofisindeki başvurularına ilişkin videoya yer veren Özhaseki, şunları kaydetti:

"Yerinde Dönüşüm Projemize başvurular her geçen gün artarak devam ediyor. Bugün itibarıyla başvuru sayısı 175 bin 703'e ulaştı. Kahramanmaraş'ta da Yapım ve Dönüşüm Ofisi'ne gelerek 'Yerinde Dönüşüm' projemizi ayrıntılarıyla öğrenen afetzede kardeşlerimiz projemize başvuruyorlar. Her daim el ele gönül gönüle olduğumuz hemşehrilerimizle, ev ve iş yerlerimizi yerinde dönüştüreceğiz."

Videoda, Yapım ve Dönüşüm ofisine gelerek, başvuruda bulunan vatandaşların, "Yerim eğer sağlamsa, sıvılaşma yoksa, fay hattı yoksa niye gideyim ben? Komşularımı neden bırakayım? Gerçekten güzel bir şey olacak. Projemiz çok güzel, devletin verdiği imkanlardan faydalanacağız. Evimizi, yuvamızı tekrar kuracağız inşallah. Bizim beklentilerimiz yerinde yapılması yönündeydi. Bakanlığımız da bu konudaki isteklerimizi, arzularımızı yerine getirdi. Sevindik, seviniyoruz. Emeği geçen Cumhurbaşkanımız, Çevre, Şehircilik Bakanlığımız kim varsa bütün çalışma ekip arkadaşlarına herkese teşekkür ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Zonguldak'ta faciadan dönüldü! Freni boşalan iş makinası halk otobüsüne çarptı
Zonguldak'ta faciadan dönüldü! Freni boşalan iş makinası halk otobüsüne çarptı
Hawaii'deki orman yangınlarında ölenlerin sayısı 106'ya yükseldi!
Hawaii'deki orman yangınlarında ölenlerin sayısı 106'ya yükseldi!
Hollanda ekonomisi resesyona girdi
Hollanda ekonomisi resesyona girdi
Ömer Çelik'ten Kılıçdaroğlu'na sert tepki: Söyledikleri siyaseten yok hükmündedir
Ömer Çelik'ten Kılıçdaroğlu'na sert tepki: Söyledikleri siyaseten yok hükmündedir
Aydın'da dev uyuşturucu operasyonu! 51 şüpheli yakalandı
Aydın'da dev uyuşturucu operasyonu! 51 şüpheli yakalandı
Antalya'da sahte alkol operasyonu! 2 bin 550 litre sahte alkol ele geçirildi
Antalya'da sahte alkol operasyonu! 2 bin 550 litre sahte alkol ele geçirildi
Fiyatlar yükselince kırtasiye ürünleri 2. ele düştü
Fiyatlar yükselince kırtasiye ürünleri 2. ele düştü
Ankara'da kamyonet ve otomobilin çarpıştığı feci kazada 3’ü ağır 5 yaralandı
Ankara'da kamyonet ve otomobilin çarpıştığı feci kazada 3’ü ağır 5 yaralandı
14 yaşındaki çocuk felakete sebep oldu! Aile gözyaşlarına boğuldu
14 yaşındaki çocuk felakete sebep oldu! Aile gözyaşlarına boğuldu
Düzce'de otobüs şoföründen taktir toplayan hareket! Otobüsü durdurdu yaşlı kadını karşıya geçirdi
Düzce'de otobüs şoföründen taktir toplayan hareket! Otobüsü durdurdu yaşlı kadını karşıya geçirdi
Eğitimde bomba karar! Lisede sınıfta kalma geri geliyor! Devamsızlığa af yok
Eğitimde bomba karar! Lisede sınıfta kalma geri geliyor! Devamsızlığa af yok
İki araç kafa kafaya çarpıştı, alev alev yanan araç hurdaya döndü
İki araç kafa kafaya çarpıştı, alev alev yanan araç hurdaya döndü