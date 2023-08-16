Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye-Özbekistan 2. Sağlık İş Forumu'na katıldı

Sağlık Bakanı Koca: Türkiye ve Özbekistan'da kamu ve özel sağlık sektöründe faaliyet gösteren yaklaşık 250 firmadan toplamda bin temsilci bugün Semerkant'ta yeni bir başarı hikayesi yazmak için bir araya geldi.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Özbekistan'ın Semerkant şehrinde düzenlenen Türkiye-Özbekistan 2. Sağlık İş Forumu'na katıldı.

Forumun açılışında konuşan Koca, dünyada yaşanan gelişmelerin, sağlık sektöründeki tedarik sürecinin ne kadar önemli olduğunu yakın zamanda üç büyük ders ile bir kez daha gösterdiğini söyledi.

2020'nin ilk günlerinden itibaren, hayat akışını baştan sona değiştiren koronavirüs salgını, bölgeye derinden etkileyen Rusya-Ukrayna Savaşı ve yaşanan deprem, sel, yangın gibi doğal afetlerin, ülkelerin sağlık sistemleri için önemli bir sınav olduğunu vurgulayan Koca, "Ülke sağlık sistemlerimizin her alanda güçlü olması, öngörülmeyen gelişmelerle başa çıkabilme kapasitemizi yakından etkilemektedir. Yeterli ve fonksiyonel sağlık tesisleri, kalifiye sağlık personeli, her vatandaşa eşit anlamda erişilebilir sağlık hizmet sunumu, sürdürülebilir tedarik zinciri ve tüm bunlarla birlikte yönetilebilir sağlık sistemi bizlerin bu zorlu sınavlardan en az hasarla çıkmamızı sağlayan başlıca bileşenlerdir." diye konuştu.

Koca, Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, kamu ve özel sağlık sektörünün koordinasyonu ile tüm bu bileşenleri tam bir uyum içerisinde harmanlayarak, yakın zamanda yaşanan zorlu süreçlerin yönetimini de başarıyla sürdürdüğünü ifade etti.

Sağlık iş forumlarının, sağlık sektöründe faaliyet gösteren kamu ve özel sektör temsilcilerini bir araya getirerek ülkelerin karşılıklı sağlık pazar payının artırılması için önemli bir fırsat olduğuna işaret eden Koca, sözlerini şöyle sürdürdü:

"1. Türk-Özbek Sağlık İş Forumu'nu 2019 yılının son günlerinde Taşkent'te gerçekleştirdik. 689'u Türk ve Özbek sektör temsilcisi olmak üzere yaklaşık bin katılımcının iştirakiyle yaptığımız ilk forumda, firmalar arasında 400 civarında ikili görüşme gerçekleştirilmiştir. Bu göstergeler, sağlık sektörünün yeniden bir araya gelmesi için bizlere ilham vermiştir.

Bu kez, değerli dostum Özbekistan Sağlık Bakanı Sayın İnayetov ve çalışma arkadaşlarının da katkılarıyla Semerkant'ta Türk ve Özbek sağlık sektörü temsilcilerini bir araya getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Türkiye ve Özbekistan'da kamu ve özel sağlık sektöründe faaliyet gösteren yaklaşık 250 firmadan toplamda bin temsilci bugün Semerkant'ta yeni bir başarı hikayesi yazmak için bir araya geldi. İlaç, tıbbi malzeme ve cihaz, sağlık bilgi sistemleri, sağlık yatırımları ve hizmet alımları, özel hastaneler ve sağlık turizmi alanında faaliyet gösteren sektör temsilcileri, ülkelerimiz arasında var olan sağlık pazar payının daha da ileriye taşınması için büyük bir çaba içerisinde olacaklar. Ben buradan, Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanı olarak sizlere her türlü desteği vermeye hazır olduğumuzu bir kez daha ifade etmek istiyorum."

Koca, Sağlık Bakanlığına bağlı özel bir şirket olan Uluslararası Sağlık Hizmetleri Anonim Şirketi'nin (USHAŞ) her iki ülke temsilcilerinin bir araya getirilmesi konusunda üzerine düşen görevi yerine getirdiğini ve getirmeye devam edeceğini belirtti.

İngiltere Londra'da yapılacak etkinlik ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilan edilen "Health Türkiye" markasını tüm dünyaya duyurmaya devam edeceklerini bildiren Koca, Amerika Birleşik Devletleri, Almanya, Afrika ve Asya gibi diğer coğrafyalarda devam eden çalışmalarının, önümüzdeki dönemin daha da yoğun geçeceğinin habercisi olduğu değerlendirmesinde bulundu.

"Bu ve benzeri programlar, var olan dayanışmamızı daha da ileriye taşıyacaktır"

Bakan Koca, Türkiye ve Özbekistan arasında sağlık alanındaki ticari faaliyetler bir yandan devam ederken diğer yandan da sağlık sistemlerinin güçlendirilmesi amacıyla eğitim ve benzeri etkinliklerin sürdüğünü söyledi.

Bu kapsamda geçen yıl eğitimi tamamlanan 75 Özbek sağlık personeline ek olarak, 20 Özbek hemşirenin de Bakanlığa bağlı Ankara Şehir Hastanesinde iki haftalık eğitimlerine devam ettiği bilgisini veren Koca, "Türkiye ve Özbekistan'ın sağlık alanındaki işbirliğinin önemli göstergelerinden biri olan bu ve benzeri programlar, var olan dayanışmamızı daha da ileriye taşıyacaktır." diye konuştu.

Koca, Türkiye ve Özbekistan 2. Sağlık İş Forumu ve Fuarı'na katılım sağlayan tüm sektör temsilcilerine teşekkür etti, sonraki sağlık iş forumunda daha geniş bir katılımla buluşmayı diledi.