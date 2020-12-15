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BUDO’nun bazı seferleri hava muhalefeti nedeniyle iptal oldu işte o seferler...

Marmara Bölgesi’nde yaşanan olumsuz hava şartlarından dolayı BUDO’nun yapılması planlanan bazı seferleri iptal edildi.

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Meteoroloji’nin Marmara Bölgesi için yaptığı yağış ve fırtına uyarısının ardından Bölge’de yaşanan olumsuz hava şartları nedeniyle Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) seferlerinin bazıları iptal edildi. İptal edilen seferler BUDO’nun internet sitesinde şöyle belirtildi:

15.12.2020 07.00 tarihindeki Bursa (Mudanya)- İstanbul (Eminönü/Sirkeci)seferi,

15.12.2020 08:30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)- Bursa (Mudanya)seferi,

Meteorolojiden il il çok kritik uyarı!.. Önleminizi alın çok kuvvetli olacak!Türkiye
15.12.2020 09:30 tarihindeki Bursa (Mudanya)- İstanbul (Eminönü/Sirkeci)seferi,

15.12.2020 09:30 tarihindeki Bursa (Mudanya)- Armutlu (İhlas)seferi,

15.12.2020 10:00 tarihindeki Armutlu (İhlas)- İstanbul (Eminönü/Sirkeci)seferi,

15.12.2020 11:30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)- Bursa (Mudanya)seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.

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