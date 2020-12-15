Yer Batman! Vicdansız şahıs hamile kadını sokak ortasında darp etti

BATMAN'da sokak ortasında hamile olduğu öğrenilen bir kadın darp edildi..

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Edinilen bilgilere göre olay Batman merkez Bahçelievler Mahallesi 1601 sokakta yaşandı. Yaya olarak sokakta seyreden Güler G. adındaki hamile kadın, ismi öğrenilemeyen bir erkek tarafından önce sözlü saldırıya uğradı. Tepki göstermesi üzerine tekme ile itilen kadın sokak ortasında yere yığıldı. Saldırıyı yapan şahıs olay yerinden kaçarken, çevredeki vatandaşlar hamile kadına yardım ederek ambulans çağırdı. Hastaneye kaldırılan Güler G. tedavi altına alınırken durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Şahıs aranıyor

Olay yerine gelen polis ekipleri ise çevredeki güvenlik kameralarını inceleyerek kaçan şahsın yakalanması için çalışma başlattı.