BM: Dünya genelinde uyuşturucu kullanımı yüzde 20 arttı

Birleşmiş Milletler'in (BM) 2024 Dünya Uyuşturucu Raporu'na göre, 2022 yılında dünya genelinde 292 milyon kişi uyuşturucu kullandı ve son 10 yılda uyuşturucu kullanımı yüzde 20 arttı. Raporda, en yaygın uyuşturucu maddesi olan esrarın 228 milyon kişi tarafından kullanıldığı belirtildi. Ayrıca, 60 milyon kişi "opioid" adlı sentetik uyuşturucuları, 30 milyon kişi amfetamin türü maddeleri, 23,5 milyon kişi kokain ve 20 milyon kişi ekstazi kullandı.

BM Uluslararası Uyuşturucu ve Suç Ofisi (UNODC) tarafından yayımlanan "2024 Dünya Uyuşturucu Raporu"nda, 2022 yılında 15-64 yaş aralığındaki her 18 kişiden birinin uyuşturucu kullandığı belirtildi. En yaygın uyuşturucu maddenin esrar olduğu, 228 milyon kişinin bu maddeyi kullandığı kaydedildi. Ayrıca, 60 milyon kişinin "opioid" adlı sentetik uyuşturucuları, 30 milyon kişinin amfetamin türü maddeleri, 23,5 milyon kişinin kokain ve 20 milyon kişinin ekstazi kullandığı açıklandı.

Raporda, 2022 yılında 64 milyon kişinin uyuşturucu nedeniyle sağlık sorunları yaşadığı ve tedavi hizmeti beklediği belirtildi. Uyuşturucu kullanımı kaynaklı hastalığa yakalananların 11’de 1’inin tedavi imkanı bulabildiği, kadınlarda ise bu oranın 18’de 1 olduğu ifade edildi. Sağlık hizmetlerine erişimin coğrafyadan coğrafyaya değiştiği, Güney Amerika’da hastaların yüzde 49’unun uyuşturucuya ilişkin tedavi alabildiği, ancak Orta Asya ve Transkafkasya bölgelerinde bu oranın yüzde 4’e gerilediği belirtildi.

2022 yılında 13,9 milyon kişinin uyuşturucuyu enjekte ederek kullandığı, bunların 1,6 milyonunun HIV, 1,4 milyonunun HIV ve hepatit C, 6,8 milyonunun da hepatit C virüsü taşıdığı bildirildi. Enjekte ederek uyuşturucu kullanımının küresel hepatit C salgınının önemli bir etkeni olduğu ve uyuşturucu enjekte edenlerin neredeyse yarısının hepatit C hastalığı taşıdığı vurgulandı. Hepatit C'nin neden olduğu karaciğer hastalıklarının, uyuşturucu kullanımına atfedilen ölümlerin yarısından fazlasını oluşturduğu ifade edildi.

Raporda, 2019 yılında uyuşturucu nedeniyle yaklaşık 500 bin kişinin yaşamını yitirdiği ve hepatit C'nin yol açtığı karaciğer hastalıklarının uyuşturucuya bağlı ölümlerin başlıca nedenlerinden biri olduğu vurgulandı.

Kokain arzı ve talebinde belirgin bir artışın yaşandığı, koka ağacının 354 bin 900 hektarlık alanda ekildiği, 2022 yılında bir önceki yıla oranla yüzde 20 artışla 2 bin 757 ton kokain üretildiği belirtildi. Küresel kokain pazarının ABD, Batı ve Orta Avrupa'da yoğunlaştığı, ancak Afrika, Asya ve Güneydoğu Avrupa'daki gelişmekte olan ülkelerde de hızla yayıldığı ifade edildi.

Afganistan'da afyon üretiminin 2023'te bir önceki yıla göre yüzde 95 gerilediği, bu düşüşün Taliban'ın 2022'de aldığı yasak kararıyla ilişkili olduğu belirtildi. Aynı dönemde Myanmar'da afyon üretiminin yüzde 36 arttığı, 2022'ye oranla 2023'te küresel afyon üretiminin yüzde 74 azaldığı aktarıldı.

Raporda, 2022 yılında emniyet güçlerinin 2 bin 27 ton kokain, 1194 ton esrar reçinesi, 6 bin 168 ton esrar tohumu, 572 ton afyon, 165 ton farmasötik opioid, 76 ton eroin, 22 ton morfin ve 536 ton sentetik uyuşturucu ele geçirdiği belirtildi. Dünya genelinde uyuşturucu suçları nedeniyle yaklaşık 7 milyon kişi polisle muhatap olurken, 2,7 milyon kişi hakkında dava açıldığı ve 1,6 milyon kişinin hapis cezasına çarptırıldığı açıklandı.