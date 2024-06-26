"CHP ile ittifak olmaz" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'e "suç ortağı" yanıtı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gazze'yi yakıp yıkan İsrail'in şimdi de gözünü Lübnan'a diktiği anlaşılıyor. Netanyahu'nun savaşı bölgeye yayma planları büyük bir felakete yol açacaktır. Türkiye, kardeş Lübnan halkının ve devletinin yanındadır." dedi. "İktidar partisi ve ana muhalefet partisi arasında siyasi ittifak olmaz" diyen Erdoğan, Özgür Özel'in 'suç ortağı' açıklamasına da yanıt verdi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle...

Aziz milletim, değerli vekil arkadaşlarım sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Yüce Meclis çatısı altından AK Parti'ye gönül veren vatandaşlarımıza selamlarımı gönderiyorum. Toplantımıza teşrif eden misafirlerimize de hoş geldiniz diyorum.

Gazzeli çocukların fotoğrafı modern dünyanın utanç defterine yazılmıştır. Bu fotoğraf İslam aleminin acizliğinin de bir sembolü olarak acıyla hatırlanacaktır. Ecdadımız tarih boyunca nasıl Filistin'e sahip çıktıysa kuruluşundan itibaren Türkiye Cumhuriyeti nasıl Filistin'e sahip çıktıysa biz de aynı kararlılıkla Filistin'e sahip çıkıyoruz.

"ZALİMLERİN KARŞISINDA DÜĞME İLİKLEMEMİZİ BEKLEMEYİN"

Birileri Batılı ağababalarından 'Aferin' almak için Filistin direnişine çamur atma peşinde koşabilir. Ama biz masumların yanında katillerin ise dimdik karşısında duracağız. Kimse bizden zalimler karşısında düğme iliklememizi beklemesin.

İspanya ve İtalya ziyaretlerimde Gazze'yi gündeme getirdim.

Başbakan Sayın Paşinyan'ın liderliğinde Ermenistan'ın da Filistin'i tanıma kararından memnuniyet duyuyoruz. Çok daha fazla sayıda ülkenin Filistin'i tanıması için temaslarımızı sürdüreceğiz.

"NETANYAHU GİBİ BİR RUH HASTASININ ESİRİ OLMAK ZAVALLILIKTIR"

Gazze’yi yakıp yıkan İsrail’in şimdi de gözünü Lübnan’a diktiği anlaşılıyor. Batılı güçlerin perde arkasında İsrail’i desteklediklerini görüyoruz. Lafa gelince özgürlük, insan hakları ve adaletten dem vuran devletlerin Netanyahu gibi bir ruh hastasının esiri olmaları son derece vahimdir, zavallılıktır. Netanyahu’nun savaşı bölgeye yayma planları büyük bir felakete yol açacaktır. İslam dünyasının üzerine ölü toprağı serpilmiş gibi hareket etmesini üzülerek belirtiyoruz. Bu kanlı planlara önce İslam alemi ve Orta Doğu ülkeleri tepki göstermelidir. Türkiye, kardeş Lübnan halkının ve devletinin yanındadır. Bölgedeki diğer ülkeleri de Lübnan’la dayanışma içinde olmaya davet ediyorum.

BAYRAM TATİLİ

Bayram tatilinin 9 gün olmasıyla birlikte vatandaşlarımız köylerine ve tatil yerlerine ziyaret gerçekleştirdi. Bayramda 7 milyon 520 bin kişi demiryollarını kullandı. İstanbul, Antalya gibi uluslararası havalimanlarımız yeni rekorlar kırdı. Ulaştırma yatırımlarının karşılığını fazlasıyla aldık, alıyoruz. Bayram tatilinde 7 bin kazada 72 insanımız hayatını kaybetti. 12 bin 400 kişi de yaralandı. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum.

ANIZ YANGINLARI

20 Haziran'da Diyarbakır ve Mardin'de çıkan anız yangını yüreğimizi yaktı. Yangında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum yaralılara acil şifalar temenni diliyorum. Bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Devletimiz ilk andan itibaren seferber olmuştur. Yangına müdahale öncelikle büyükşehir belediyeleri sorumluluğunda olmasına rağmen bakanlığımız süratle müdahale etmiştir.. Acil yardım ödeneği ile devletimiz maddi destek sağlamaya başladı. Adli tahkikat neticesinde yangın çıkış nedeni ortaya konacaktır. Felaket üzerinde tepinenleri Allah'a ve milletin vicdanına havale ediyoruz. Devletimiz tüm kurumları ile yangını söndürmek için canını dişine takarak çalışırken diğer tarafta bir avuç kefen hırsızı ahlaksızca selden kütük kapma yarışına giriyor.

DEMLİ VEKİLLERE SERT TEPKİ

Kimse kusura bakmasın ama bunun adı siyasi nebbaşlıktır. Milletin yürek yangınını istismar etmektir. Taziye evinde DEM Partililerin sergilediği kepazelik de bunların milletten ne kadar uzak olduğu göstermiştir. Bunların aslında kimin vekili olduğunu sadece başımıza gelen felaketlerde değil, spor müsabakalarında da ortaya çıkıyor. Ne yaparlarsa yapsınlar, milletimizin birliğini bozamayacaklar. AK Parti olarak Kandil'in ayak takımına meydanı bırakmadık, bundan sonra da bırakmayacağız. Türkiye'nin başarıları karşısında karalar bağlayan müptezellere yeni hezimetler yaşatmaya devam edeceğiz.

A MİLLİ FUTBOL TAKIMI

Millilerimizin bugün Çekya karşısında inşallah tarihi bir zafere imza atacaklarına inanıyorum. İnşallah bu akşam 85 milyon tek yürek olarak, dualarımızla A Milli futbol takımımızın yanında olacağız.

"AK PARTİ ASLA GERİLİM SİYASETİ GÜTMEDİ"

AK Parti asla ve asla gerilim siyaseti gütmedi. Eserlerimizde hiçbir zaman ayrımcılık yapmadık. Biz hizmet üretirken vatandaşımızın kökenine yaşam tarzına bakmadık. Bizim siyasetimiz insan odaklı siyasettir. Gerilim siyasetiyle ayrıştırmayal değil bütünleştirmeye milletimizden ilgi gördük.

"YUMUŞAMASI, NORMALLAŞMESİ GEREKEN MUHALEFETTİR"

Bizim siyasette yumuşama normalleşme çabamız aslında muhalefeti normalliştirme çabasıdır. Sıkılı yumruklu açacak olan muhalefttir hançerleri kınına koyacak olan muhalefettir, dilini düzeltecek olan muhalefettir. Yumuşaması, normallaşmesi gereken muhalefettir.

"İKTİDAR PARTİSİ İLE ANA MUHALEFET PARTİSİ ARASINDA SİYASİ İTTİFAK OLMAZ"

İktidar partisi ile ana muhalefet partisi arasında siyasi ittifak olmaz. Uzlaşma, yumuşama olur ama ittifak olmaz. Biz de zaten böyle bir çaba içerisinde değiliz."

CHP'YE SERT TEPKİLER

İadeiziyaretimizin üzerinden 2 gün bile geçmeden yapılan çiğlikleri herkes takipe diyor. Karşımızdakilerin ciddi bir hazım problemi yaşadıkları anlaşılıyor. Biz 22 yıldır kimi zaman yalnız kimi zaman samimi dostlarımızla bu yolu yürüyoruz. Bu 22 yıl boyunca CHP'den hoşgörü nezaket görmedik bundan dolayı hiçbir şey kaybetmedik. Bugün de siyasi bir kazanç peşinde değiliz. CHP gerilim siyasetini artık bıraksın istiyoruz.

ÖZGÜR ÖZEL'E 'SUÇ ORTAĞI' YANITI

Diyaloğa şans tanıma arzumuz Cumhur İttifakı'na yönelik hadsizlikleri kabulleneceğimiz anlamına gelmez. Edepli olmamız edepsizliği göz yumacağımız anlamına asla gelmez. Yumuşak başlıyız ama boynu çekilecek uysal koyun da değiliz. Suç ortağı arayanlar kendilerini fazla yormasın nereden geldiğini ve nereye gittiğini açıklamayamadıkları para kulelerine baksınlar. Sözde kent uzlaşısında kimlerle yol yürüdüklerini sorgulasınlar. Muhalefetten yapıcı davranmalarını bekliyoruz. Diyalog süreci parti içi iktidar kavgasına kurban edilmemelidir. Biz rahatız.

"ELEŞTİRİ SINIRLARINI AŞAN YAKIŞIKSIZ İFADELERİ SİNEYE ÇEKMEYİZ"

Eleştiri sınırlarını aşan yakışıksız ifadeleri sineye çekmeyiz. Birilerinin ortaklık arayışı AK Parti'nin 22 yıllık hizmet mirasından pay kapmaksa kimseyi başarı hikayemize ortak etmeyiz."

"MHP İLE OMUZ OMUZA YÜRÜYORUZ"

Cumhur İttifakı Türkiye'nin bekasının teminatı olmuştur. Yol arkadarşımız MHP ile omuz omuza yürüyoruz. Cumhur İttifakı her ne kadar farklı siyasi partilerin bir araya gelmesinden teşekkül etmiş olsa bile Türkiye adına birdir tek yürektir tek ruh tek vücuttur. Cumhur İttifakı'nın herhangi bir üyesine yapılan saldırı ittifakın birliğine yapılmıştır. Bu saldırılara eyvallah demeyiz. Oynanan oyunun farkındayız. İtibar suikastleriyle bitleri kanlanan FETÖ'nün tetikçi kalemleriyle nereye varılmak istendiğini çok iyi biliyoruz.

"CUMHUR İTTİFAKI SAPASAĞLAM AYAKTADIR, BİRDİR BÜTÜNDÜR SARSILMADAN AYAKTA KALACAKTIR"

Gerek Sayın Devlet Bahçeli gerekse şahsım; yapılan saldırıları, fitne çabalarını, saldırıların arkasındaki aklı net biçimde görüyoruz. Bunların meselesi MHP'den ziyade Türkiye'nin güvencesi olan Cumhur İttifakı'dır. Bu tuzağa düşmeyeceğiz. Cumhur İttifakı sapasağlam ayaktadır, birdir bütündür sarsılmadan ayakta kalacaktır. Cumhur İttifakı olarak sarsılmadan yolumuza devam ediyoruz, edeceğiz. Partililerimize yönelik saldırılara karşı bir olmaya tüm saldırılara birlikte göğüs germeye devam edeceğiz."

Hayat pahalılığı sorununu kalıcı refah artışını sağlayarak çözeceğiz. Önümüzdeki aylardan itibaren enflasyonun ateşinin düştüğünü göreceğiz.

"MİLLETİMİZİN BİZDEN BEKLEDİĞİ DEĞİŞİMİ GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ"

Önceki gün MYK toplantısında bazı illerimizde nöbet değişimine gittik. Kendi takvimimiz ve harekat planımız çerçevesinde başka tasarruflarda da bulunacağız. Milletimizin bizden beklediği değişimi gerçekleştireceğiz."