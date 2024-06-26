Euro 2024'te Türkiye, Çekya ile kritik maça çıkıyor! Üst turdaki rakibimizi biz belirleyeceğiz... İşte muhtemel 11'ler
Avrupa Şampiyonası F Grubunda yer alan A Milli Takımımız bugün en kritik maçına çıkıyor. Çekya'yla karşılacak olan Türkiye alacak sonuca göre üst turdaki rakibini belirleyecek.
Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda bugün 4 maç oynanacak. Turnuvada TSİ 19.00'da ve 22.00'de ikişer maç yapılacak. 19.00'da başlayacak karşılaşmalarda Slovakya ile Romanya, Ukrayna ile Belçika karşı karşıya gelecek. 22.00'de ise Çekya-Türkiye ve Gürcistan-Portekiz karşılaşmaları oynanacak.
Avrupa Şampiyonası'na Gürcistan zaferiyle başlayan millilerimiz ardından Portekiz'e karşı kötü bir sınav verdi. Şampiyonadaki geleceğimizi belirleyecek maç bu akşam Çekya'ya karşı oynanacak.
Diğer gruplarda son durumlar şekillenirken Türkiye de aldığı sonuca göre rakibini belirleyecek. Avusturya'yla da karşılaşabiliriz İngiltere ve İspanya'yla da... İşte oluşabilecek ihtimaller...
İkinci olursak rakibimiz Avusturya
3 puanda bulunan A Milli Futbol Takımı, Çekya'yı mağlup etmesi durumunda 6 puanla ikinci sırada yer alarak son 16 turuna yükselecek. Çekya karşısında alınacak olan herhangi bir beraberlik de grubu ikinci sırada tamamlamamıza yetecek.