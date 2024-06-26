BIST 10.585
DOLAR 32,91
EURO 35,21
ALTIN 2.449,06
HABER /  ÇALIŞMA HAYATI

Asgari ücrete ara zam olacak mı? Bakan Vedat Işıkhan son noktayı koydu

Asgari ücrete ara zam olacak mı? Bakan Vedat Işıkhan son noktayı koydu

Milyonlarca çalışan asgari ücrete zam olacak mı diye merak ederken, Bakan Vedat Işıkhan'dan açıklama geldi. Işıkhan, zam tartışmalarına son noktayı koydu.

Abone ol

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, AK Parti grup toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı, asgari ücrette artış olmayacağını belirtti.

Işıkhan’a “Asgari ücrete ara zam olacak mı?” sorusu soruldu. Işıkhan, "Defalarca ifade ettiğim gibi herhangi bir artış olmayacak. Yine önümüzdeki aralık ayında bu konuda bir araya geleceğiz" ifadelerini kullandı.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Müdür yardımcısına silahlı saldırı! Aracına binerken kanlar içinde kaldı
Foto Galeri Müdür yardımcısına silahlı saldırı! Aracına binerken kanlar içinde kaldı Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
"CHP ile ittifak olmaz" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'e "suç ortağı" yanıtı
"CHP ile ittifak olmaz" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'e "suç ortağı" yanıtı
NATO'nun yeni Genel Sekreteri Mark Rutte oldu
NATO'nun yeni Genel Sekreteri Mark Rutte oldu
Norveç'in en büyük emeklilik fonu KLP'den İsrail destekçisi Caterpillar'a kötü haber
Norveç'in en büyük emeklilik fonu KLP'den İsrail destekçisi Caterpillar'a kötü haber
İsmail Saymaz yeniden Halk TV'ye döndü patronu Mahiroğlu'nun 'omurga ister' sözü yeniden gündem oldu
İsmail Saymaz yeniden Halk TV'ye döndü patronu Mahiroğlu'nun 'omurga ister' sözü yeniden gündem oldu
Brezilya Yüksek Mahkemesi, bireysel esrar kullanımını suç olmaktan çıkarma kararı aldı
Brezilya Yüksek Mahkemesi, bireysel esrar kullanımını suç olmaktan çıkarma kararı aldı
İş insanı Can Kıraç hayatını kaybetti
İş insanı Can Kıraç hayatını kaybetti
AK Parti'nin ilk dışişleri bakanıydı! Yaşar Yakış hayatını kaybetti
AK Parti'nin ilk dışişleri bakanıydı! Yaşar Yakış hayatını kaybetti
AKOM'dan uyarı geldi! Sıcaklık nemle birlikte...
AKOM'dan uyarı geldi! Sıcaklık nemle birlikte...
Euro 2024'te günün programı
Euro 2024'te günün programı
Lise müdür yardımcısı silahlı saldırıda hayatını kaybetti
Lise müdür yardımcısı silahlı saldırıda hayatını kaybetti
TBMM'nin tatili ertelendi
TBMM'nin tatili ertelendi
Balıkesir'den gelen haber kahretti! Anne evladının peşinden ölüme gitti
Balıkesir'den gelen haber kahretti! Anne evladının peşinden ölüme gitti