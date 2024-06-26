Asgari ücrete ara zam olacak mı? Bakan Vedat Işıkhan son noktayı koydu

Milyonlarca çalışan asgari ücrete zam olacak mı diye merak ederken, Bakan Vedat Işıkhan'dan açıklama geldi. Işıkhan, zam tartışmalarına son noktayı koydu.

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, AK Parti grup toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı, asgari ücrette artış olmayacağını belirtti.

Işıkhan’a “Asgari ücrete ara zam olacak mı?” sorusu soruldu. Işıkhan, "Defalarca ifade ettiğim gibi herhangi bir artış olmayacak. Yine önümüzdeki aralık ayında bu konuda bir araya geleceğiz" ifadelerini kullandı.