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Müdür yardımcısına silahlı saldırı! Aracına binerken kanlar içinde kaldı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
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Müdür yardımcısına silahlı saldırı! Aracına binerken kanlar içinde kaldı

Kocaeli'den son gelen haber korkunç! Çayırova ilçesinde bir lisenin müdür yardımcısı uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitirdi.

Müdür yardımcısına silahlı saldırı! Aracına binerken kanlar içinde kaldı

Yeni Mahalle Fatih Caddesi'ndeki evinden çıkan Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Mahir Çoğaç, aracına bindiği sırada kimliği henüz belirlenemeyen kişinin silahlı saldırısına uğradı. 

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Müdür yardımcısına silahlı saldırı! Aracına binerken kanlar içinde kaldı

Çoğaç, tabancayla açılan ateşte başından ağır yaralandı.Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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Müdür yardımcısına silahlı saldırı! Aracına binerken kanlar içinde kaldı

İlk müdahalenin ardından Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Çoğaç, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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Müdür yardımcısına silahlı saldırı! Aracına binerken kanlar içinde kaldı

Polis, olay yerinden kaçan şüpheliyi arıyor.

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