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Lezita İSO 500'de bu yıl 12 sıra yükseldi

Lezita İSO 500'de bu yıl 12 sıra yükseldi

Lezita, İstanbul Sanayi Odası'nın (İSO), "Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Araştırması"nda 90'ıncı sıradan 78'inci sıraya çıktı.

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Şirketten yapılan açıklamaya göre, İSO'nun her yıl gerçekleştirdiği ve şirketlerin üretimden satışlara göre değerlendirildiği araştırmada, Lezita bu yıl 12 sıra yükseldi.

Lezita Genel Müdürü Mesut Ergül, şirketin İSO 500'deki istikrarlı yükselişinin gurur verici olduğunu bildirdi.

Uluslararası gıda markası olma vizyonuyla yatırım yaptıklarını belirten Ergül, şunları kaydetti:

"Var olan yatırımlarımızı ileriye taşıyoruz. Üretimimizin yüzde 18'ini yaklaşık 70 ülkeye ihraç ediyoruz. Kaliteli, sağlıklı ve yenilikçi ürünlerle müşterilerimizin sağlıklı beslenmesine katkıda bulunuyoruz. Uluslararası gıda güvenliği standartlarındaki üretimimizle halkımızın iyi gıdaya ulaşımının güvencesiyiz. Lezita olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kesintisiz olarak üretmeye, istihdam sağlamaya ve büyümeye devam edeceğiz."

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