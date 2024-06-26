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Aşırı sıcaklar nedeniyle çalışma koşullarında düzenleme!

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Aşırı sıcaklar nedeniyle çalışma koşullarında düzenleme!

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), aşırı sıcaklar nedeniyle personel çalışma koşullarında düzenleme yaptı. Hamile ya da emziren kadın çalışanlarla, kronik hastalığı bulunan personelin, durumlarını belgelemeleri kaydıyla çalıştırılmamasına özen gösterilecek

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Belediyeden yapılan açıklamaya göre, başkentte etkisini gösteren aşırı sıcaklar nedeniyle personelin çalışma koşullarına yönelik bazı tedbirler alınacak.

Durumlarını belgelemeleri kaydıyla çalıştırılmayacaklar

Buna göre, aşırı sıcak ortamlarda çalışan personelin zorunlu ve acil durumlar hariç daha serin saatlerde çalışmasına imkan verilecek ve hamile ya da emziren kadın çalışanlarla kronik hastalığı bulunan personelin, bu durumlarını belgelemeleri kaydıyla çalıştırılmamasına özen gösterilecek.

ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın talimatıyla yayınlanan genelge doğrultusunda, özellikle yoğun fiziksel aktivite gerektiren işlerde ve açık alanlarda faaliyet gösteren personelin çalışma şartları, iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması amacıyla yeniden düzenlenecek.

Sıcak havaların, çalışma performansını düşürebileceği ve dikkat dağınıklığı, halsizlik, baş ağrısı gibi semptomlara neden olarak, iş kazalarının oluşma riskini artırabileceği ifade edilen genelgede, personelin aşırı sıcaklardan kaynaklı hastalıklara maruz kalmaması açısından tedbir alınması istendi.

Ayrıca çalışanlar sık sık su içmeye teşvik edilecek ve kapalı ortamda çalışan personelin klimadan kaynaklı rahatsızlık yaşamaması için önlem alınacak.

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