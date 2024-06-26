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NATO'da kritik görev değişimi: Stolberg koltuğu Rutte'ye devrediyor

NATO'da kritik görev değişimi: Stolberg koltuğu Rutte'ye devrediyor

 NATO'da önemli bir görev değişimi gerçekleşti. Görev süresi dolan Jens Stoltenberg'in yerine yeni NATO genel sekreteri olarak Hollanda Başbakanı Mark Rutte seçildi.

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NATO müttefikleri, Hollanda Başbakanı Mark Rutte'yi ittifakın yeni Genel Sekreteri olarak onayladı.

Türkiye, nisan ayında yaptığı açıklamayla ittifak üyelerine yeni liderlik için Rutte'yi desteklediğini belirtmişti.

Öte yandan NATO'nun eski lideri Stoltenberg, Rutte için "gerçek Transatlantı̇kçı̇, güçlü lı̇der ve uzlaşı kurucu" ifadelerini kullandı.

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