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PKK’nın çocuk kaçırdığı kanıtlandı! ABD Dışişleri raporladı

PKK’nın çocuk kaçırdığı kanıtlandı! ABD Dışişleri raporladı

ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan İnsan Kaçakçılığı raporunda PKK ve YPG’nin, Suriye’de küçük çocukları kaçırdığı ve zorla silahlandırdığı raporlandı. Bölücü terör örgütlerinin çocukları kaçırdıkları ve silahlandırdığına yönelik raporu geçmişte BM'de hazırlamıştı.

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2024 İnsan Kaçakçılığı raporu, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın katıldığı programla açıklandı. İnsan Kaçakçılığı raporunda, PKK/YPG terör örgütünün uzantıları da dahil olmak üzere Suriye hükümet güçleri, rejim yanlısı milisler ve "devlet dışı silahlı" grupların erkek ve kız çocukları çatışmalarda kullandığı kaydedildi.

Raporda, ABD'nin eğiterek silahlandırdığı ve bölgede müttefiki kabul ettiği "SDG" adını kullanan terör örgütü PKK/YPG'nin, çocukların silah altına alınmasına ve istismarına son vermek için Birleşmiş Milletler kararlarına uymayı taahhüt ettiği ancak bölgede faaliyet gösteren uluslararası bir kuruluşun, örgüte bağlı silahlı grupların 2022 ve 2023'te çocukları silah altına almaya devam ettiğini bildirdiği aktarıldı.

Böylelikle ABD Dışişleri Bakanlığı, Suriye'de Amerika tarafından desteklenen terör örgütü PKK/YPG'nin, çocukları silah altına aldığını kendi raporuyla belgelemiş oldu.

Eğitim altında dağa götürüyorlar 

Terör örgütü PKK'nın sözde gençlik yapılanması "Devrimci Gençlik Hareketi"nin, Suriye'nin kuzeydoğusundaki "eğitim kursları" adı altında sahte duyurular yaparak çocukları hilelerle ve zorla silah altına almaya ve radikal gençlik yapılanmalarına katmaya devam ettiğine dikkati çekilen raporda, bu çocuklara daha sonra Irak'taki Kandil Dağı'nda silahlı eğitim verildiği kaydedildi. Raporda, "Suriye'de çocukların savaş ve destek görevleri için silah altına alınması veya kullanılması yaygın olmaya devam ediyor." ifadesine yer verildi.

Türkiye hükümeti kritik rol oynuyor 

ABD’de yayınlanan bu raporda, Türkiye Hükümeti ile ilgili çarpıcı bir detaya da yer verildi.

Çocukları kaçıran ve eğitim adı altında dağlara götürülüp silahlandıranlar ile en etkin mücadeleyi Türkiye’nin verdiği ve Hükümetin bu konuda istikrarlı bir şekilde çalışmalar gerçekleştirdiği ifade edildi.

Birleşmiş Milletler de raporlamıştı

Birleşmiş Milletlerin (BM) 20 Haziran'da açıkladığı, 2023'e ilişkin "Çocuklar ve Silahlı Çatışmalar" raporunda, Suriye'de "SDG" adını kullanan terör örgütü PKK/YPG ve bağlı yapılanmaların 231 çocuğu zorla silahlı kadrosuna kattığı belirtilmişti.

PKK/YPG ve diğer yapılanmalarının, 2023'te 8 çocuğu öldürdüğü ya da sakat bıraktığı ifade edilen raporda, teröristlerin 31 okul ve hastaneyi silahlı faaliyetleri için dönüştürdüğü anlatılmıştı.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, rapordaki değerlendirmesinde, "Suriye'de çocuklara karşı yapılan ağır ihlal sayısı endişe verici. Uluslararası insancıl hukuka ve uluslararası insan hakları hukukuna uyulması, tüm çocukların koşulsuz ve derhal serbest bırakılması, okul ve hastanelere saldırıların durması ve bu binaların askeri amaçlarla kullanılmaması gerek." ifadelerini kullanmıştı.

PKK
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