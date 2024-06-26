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AK Partili Bahadır Yenişehirlioğlu'ndan sokak hayvanlarıyla ilgili açıklama

AK Partili Bahadır Yenişehirlioğlu'ndan sokak hayvanlarıyla ilgili açıklama

AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, sahipsiz hayvanlara yönelik düzenleme kapsamında yürüttüğü çalışmaları tamamladığını belirterek, "Şimdi Cumhurbaşkanı'mıza tevdi edeceğim ve açıklamalarımı yapacağım, kanaatlerimi söyleyeceğim. Onun neticesinde Cumhurbaşkanı'mızdan sonra Komisyona gelecek." dedi.

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Yenişehirlioğlu, AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesi gazetecilerin, sahipsiz hayvanlara yönelik düzenleme çalışmalarına ilişkin sorusunu yanıtladı.

Çalışmaları tamamladığını belirten Yenişehirlioğlu, "Bütün paydaşlarla çalışmalarımı tamamladım. Bunların içerisinde akademisyenler, gazeteciler, toplum önderleri, mağdur aileler, sanatçılar, üniversiteler, Türkiye'de ve yurt dışında ders veren hocalarımız var. Ciddi manada bir veri topladım. Şimdiye kadar yapılmamış bir çalışma bu. Bunun tamamını hem Komisyon Başkanı'mıza hem Grup Başkanı'mıza tevdi ettim. Şimdi Cumhurbaşkanı'mıza tevdi edeceğim ve açıklamalarımı yapacağım, kanaatlerimi söyleyeceğim. Onun neticesinde Cumhurbaşkanı'mızdan sonra Komisyona gelecek. Bu ne zaman olur? Yakın zamanda diyelim." ifadelerini kullandı.

Yenişehirlioğlu, düzenlemenin TBMM Genel Kurulu tatile girmeden önce yetişip yetişmeyeceğine yönelik soruya da "Konuşuyoruz. Henüz kesinleşmedi." yanıtını verdi.

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