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Emekliler artık bu işlerde çalışamayacak! EYT'liler de dahil

Emekliler artık bu işlerde çalışamayacak! EYT'liler de dahil

Anayasa Mahkemesi, emeklileri yakından ilgilendiren bir karara imza attı. Emeklilerin devlet desteği alan vakıf ve derneklerde çalışması Anayasa'ya aykırı bulundu.

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Kanuna göre, emekli aylığı alanlar kamu kurumlarında çalışarak ikinci bir maaş alamıyor. Türk Kızılay'ı, Yeşilay, Antalya Diplomasi Formu,Türkiye Maarif Vakfı, Türk Arkeoloji ve Kültürel Miras Vakfı’nda görev alanlar bu durumdan muaf tutuluyordu.

Anayasa'ya aykırılık nedeniyle yapılan başvuruyu ele alan Anayasa Mahkemesi istisnayı eşitlik ilkesine aykırı buldu. 14 Haziran'da Resmi Gazete'de yayımlanan karar oy çokluğuyla alındı.

Buna göre istisna dernek ve vakıflarda çalışan emekliler, ya işten ayrılacak ya da emekli aylıkları kesilecek.

Karar EYT ile emekli olanları da kapsıyor.

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