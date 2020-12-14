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Bloomberg analizi! Türk Lirası gerçek değerinin yüzde 30 altında

Dünyaca ünlü ekonomi yayın kuruluşu Bloomberg, IMF kaynaklı bilgilerle dünyadaki yerel para birimlerini değerlendirdiği bir analiz yayınladı. Analizde, 'Türk lirası gerçek değerinden yüzde 30 daha ucuz' denildi.

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Türkiye ve dünya ekonomisi büyük bir ekonomik krizdeyken yerel para birimleri büyük oranda değer kaybediyor.

Blommberg IMF'den düzenlediği analize göre para piyasalarındaki fiyatlamalarla dolu olduğu belirtildi.

Brezilya reali ve Türk Lirası olması gereken değerin yüzde  30 altında

Ekonomik dinamiklere göre adil değerleri hesaplayan modele göre Çek korunası yüzde 21 pahalı olurken Hint Rupisi de yine gerçek değerinin yüzde 17 üzerinde bulunuyor. Brezilya reali ve Türk Lirası ise modele göre olması gereken değerinin yüzde 30 altında yer alıyor.

Öte yandan yapılan analize göre dolar ve euro adil değerlerinde gözükürken İsveç Kronu Japon Yeni değerinin yüzde 15 ve yüzde 11 altında gözüküyor. Analize göre döviz kurları kısa vadede ekonomik ve siyasi etkenlere göre değişiklik gösterebilir.

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