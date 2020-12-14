TOKİ maaşı 5 bin TL altında olanlara konut kampanyası başlattı işte başvuru şartları
Toplu Konut İdaresi (TOKİ) yeni bir uygun konut kampanyasını daha hayata geçirdi. Maaşı 5 bin TL'nin altında olan vatandaşlar için 35 şehirde konut satışı başladı. İşte ayrıntılar...
TOKİ'den on binlerce ev sahibi olmayan vatandaşa müjdeli haber geldi. Maaşı 5 bin TL'nin altında olanlar için ucuz konut başvuruları başladı. Uygun fiyatlı ev sahibi olmak isteyenler için 35 şehirde konut satışı yapılacak. Peki, TOKİ ucuz konut başvurusu nasıl yapılır? TOKİ ucuz konut başvuru şartları neler? İşte sevindiren haberin detayları....
TOKİ ucuz konut başvuruları nasıl yapılır?
TOKİ ucuz konut başvuruları e-Devlet üzerinden alınıyor. Başvurular ayrıca Ziraat Bankası ve Halkbank aracılığıyla da gerçekleştirilebiliyor.
Başvuru şartları nelerdir?
TOKİ ucuz konut için başvuru şartları şu şekilde:
* T.C. vatandaşı olması,
Projenin bulunduğu il/ilçe sınırları içerisinde 1 yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olması veya projenin bulunduğu il nüfusuna kayıtlı olması (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri kategorisinde başvuracakların en az 3 yıldır ikamet ediyor olması veya il nüfusuna kayıtlı olması gerekmektedir),.