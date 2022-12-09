BİM'in patronu Erenköy cemaatinin lideri Osman Nuri Topbaş ilk kez konuştu! 'Kabul edilemez'

BİM marketler zinciri ile MHP arasındaki gerilim sürerken, BİM'in kurucularından Erenköy Cemaatinin lideri Osman Nuri Topbaş ilk kez konuştu. Topbaş, "Farklı politik ya da ticarî çıkarlara alet edilemeyecek bu duruşun, kimi çevreler tarafından istismar edilmesi asla kabul edilemez" dedi.

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Sürekli zam yapan zincir marketlerin FETÖ’yle irtibat ve ilişkisinin titizlikle araştırılması gerektiğine de inanıyoruz” sözleri kavganın fitilini ateşledi. BİM'in CEO'su Galip Aykaç, Bahçeli’ye “FETÖ örgütü ile bizi tehdit eden parti liderlerine söyleyeceklerimiz var. Bu ülkenin güzel insanları sizlerin yalanlarına hiçbir şekilde itibar etmediler” diye yanıt verdi.

Bunun üzerine ülkücü gruplar tarafından BİM yönetimi protesto edilirken, bazı isimler tehditler savurdu. BİM Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Latif Topbaş'ın babası, BİM'in kurucusu ve Erenköy Cemaatinin lideri Osman Nuri Topbaş, son günlerde zincir marketler ile ilgili yapılan ifadeler ile ilgili açıklamalarda bulundu. Topbaş, açıklamasında şunları dile getirdi:

Sahsımı ve ailemi kasıtlı olarak....

- Son günlerde sosyal ve geleneksel medyada zincir marketler üzerinden dönen tartışmalarda ‘bazı çevreler’ şahsımı, ailemizi ve camiamızı kasıtlı bir şekilde polemiklere konu ederek kamuoyunun yanlış bilgilendirilmesine sebep olmaktadır.

30 yıl önce ticaret yapmayı bıraktım

- Bir aile geleneği olarak uzun yıllar devam ettiğim aktif ticarî hayatımı 30 yıl önce sonlandırdım. İçinde bulunduğum hayır kuruluşlarının ticarî şirketlere dönüşmemesi için gösterdiğim hassasiyet de bizi yakinen tanıyan herkesin malumudur.

Kulluk dışındaki her türlü payeyi...

- Mesaimin tamamını başta Kur’an hizmetleri olmak üzere ilim, irfan ve hayır işlerine teksif etmeye gayret gösteriyorum. Cenâb-ı Hakkʼın izniyle son nefesime kadar da bu istikamette yürüme niyet ve arzusu içindeyim.

- Bu dünyada fânîlik ve acziyetimizi idrâk ederek Rabbimizʼe hakikî bir kul olabilmek, bizim için payelerin en büyüğüdür. Bunun dışındaki her türlü menfaat, çıkar ve yakıştırmadan Allah’a sığınırız.

İstismar edilmesi asla kabul edilemez

- Camiamız adına yapılan her türlü hayır faaliyeti; aziz vatanımızın bekası, milletimizin birlik, dirlik ve beraberliği ile İslâm dünyasının ve bütün insanlığın selâmetini gözetmektedir.

- Bugüne kadarki duruşumuz herkesçe bilinmektedir. Farklı politik ya da ticarî çıkarlara alet edilemeyecek bu duruşun, kimi çevreler tarafından istismar edilmesi asla kabul edilemez.

Ailem ve şahsım adına üzüntü verici

- Kamuoyunun art niyetli polemiklerle meşgul edilmesi, şahsım, ailem ve camiamız adına üzüntü vericidir.

- Bu tartışmaların bir an evvel nihâyete ermesi ve art niyetlilerin ıslahı için duâ ettiğimizi saygılarımızla arz ederiz.