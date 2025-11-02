Beşiktaş taraftarından hakeme "bahis yapsana" tezahüratı

Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde tansiyon yine yükseldi. Hakem Ali Yılmaz'ın kararlarına tepki gösteren Beşiktaş taraftarları, son dönemde futbol gündemini sarsan bahis skandalına gönderme yaparak "Bahis yapsana!" tezahüratlarında bulundu.

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında oynanan Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde gergin anlar yaşandı. Karşılaşmanın hakemi Ali Yılmaz'ın tartışmalı kararları, siyah-beyazlı taraftarların tepkisini çekti.

TFF'nin geçtiğimiz hafta 152 hakemin "bahis oynadığı" iddialarıyla gündeme gelmesinin ardından Beşiktaş tribünleri, bu olaya atıfta bulunarak "Bahis yapsana!" tezahüratlarında bulundu.

BAHİS SKANDALINA GÖNDERME

Son günlerde Türk futbolunda büyük yankı uyandıran bahis skandalı, derbi atmosferine de yansıdı. Beşiktaş taraftarı, özellikle ilk yarıda verilen kararların ardından tepkisini yüksek sesle dile getirirken, sosyal medyada da "Taraftar haklı olarak tepkisini gösterdi" yorumları yapıldı.

DERBİ ATMOSFERİ GERGİN GEÇTİ

Saha içinde olduğu kadar tribünlerde de tansiyonun yüksek olduğu maçta, zaman zaman güvenlik güçleri de devreye girdi. Beşiktaş taraftarının bu tezahüratları, bahis skandalının Türk futbolundaki etkisinin hâlâ sürdüğünü bir kez daha gözler önüne serdi.