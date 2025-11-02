BIST 10.972
DOLAR 42,06
EURO 48,56
ALTIN 5.412,39
HABER /  SPOR  /  BEŞİKTAŞ

Beşiktaş-Fenerbahçe maçında kartlar havada uçuştu

Beşiktaş-Fenerbahçe maçında kartlar havada uçuştu

Süper Lig'de oynanan Beşiktaş-Fenerbahçe maçında tartışmalı pozisyonlar yaşandı.

Abone ol

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş, sahasında Fenerbahçe'yi konuk etti. Mücadelenin 12. dakikasında Oosterwolde, Rafa Silva'ya sert bir faul yaptı.

Beşiktaş cephesi pozisyonun ardından kart bekledi ancak hakem Ali Yılmaz, Hollandalı oyuncuyu sadece uyardı.

ORKUN KÖKÇÜ VE SERGEN YALÇIN'A KIRMIZI KART!

Karşılaşmanın 25'nci dakikasında Orkun Kökçü, Edson Alvarez'e yaptığı müdahalenin ardından sarı kart gördü. Yapılan VAR incelemesinin ardından hakem Orkun Kökçü'ye kırmızı kart gösterdi.

Pozisyon sonrası itirazlarda bulunan Sergen Yalçın da kırmızı kart gördü.

PENALTI KARARI VAR'DAN DÖNDÜ

Karşılaşmanın 45'nci dakikasında Kerem Aktürkoğlu yerde kaldı ve hakem penaltı noktasını gösterdi. Pozisyonun VAR'da incelenmesinin ardından oyun auta atışıyla başladı.

ÖNCEKİ HABERLER
İstanbul-İzmir Otoyolu'nda otomobil şarampole devrildi
İstanbul-İzmir Otoyolu'nda otomobil şarampole devrildi
Beşiktaş taraftarından 'Sumud Filosu' koreografisi
Beşiktaş taraftarından 'Sumud Filosu' koreografisi
Fatih Özer'in eşyaları arasında ölüm şeklini anlatan not bulundu
Fatih Özer'in eşyaları arasında ölüm şeklini anlatan not bulundu
Süper Lig'de derbi zamanı: Beşiktaş-Fenerbahçe (CANLI)
Süper Lig'de derbi zamanı: Beşiktaş-Fenerbahçe (CANLI)
Türkiye-Ermenistan sınırında 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Türkiye-Ermenistan sınırında 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Van'da kayalıklarda mahsur kalan kişiyi AFAD ekipleri kurtardı
Van'da kayalıklarda mahsur kalan kişiyi AFAD ekipleri kurtardı
İsrail, ateşkese rağmen Gazze'ye saldırmaya devam ediyor
İsrail, ateşkese rağmen Gazze'ye saldırmaya devam ediyor
Altın için flaş tahmin: 2026 yılı için yatırımcıları üzecek açıklama geldi!
Altın için flaş tahmin: 2026 yılı için yatırımcıları üzecek açıklama geldi!
Ali Babacan'dan CHP'ye bir tepki daha: Hadi oradan
Ali Babacan'dan CHP'ye bir tepki daha: Hadi oradan
Bakan Yerlikaya acı bilançoyu paylaştı: 2024 yılında 6 bin 351 insan trafik kazasında öldü
Bakan Yerlikaya acı bilançoyu paylaştı: 2024 yılında 6 bin 351 insan trafik kazasında öldü
Merkez'in döviz listesine yeni para birimi eklendi! İşlem gören birim 23'e çıktı...
Merkez'in döviz listesine yeni para birimi eklendi! İşlem gören birim 23'e çıktı...
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum: Komisyonun Öcalan'ı dinlemesi bekleniyor
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum: Komisyonun Öcalan'ı dinlemesi bekleniyor