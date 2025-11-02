Beşiktaş-Fenerbahçe maçında kartlar havada uçuştu

Süper Lig'de oynanan Beşiktaş-Fenerbahçe maçında tartışmalı pozisyonlar yaşandı.

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş, sahasında Fenerbahçe'yi konuk etti. Mücadelenin 12. dakikasında Oosterwolde, Rafa Silva'ya sert bir faul yaptı.

Beşiktaş cephesi pozisyonun ardından kart bekledi ancak hakem Ali Yılmaz, Hollandalı oyuncuyu sadece uyardı.

ORKUN KÖKÇÜ VE SERGEN YALÇIN'A KIRMIZI KART!

Karşılaşmanın 25'nci dakikasında Orkun Kökçü, Edson Alvarez'e yaptığı müdahalenin ardından sarı kart gördü. Yapılan VAR incelemesinin ardından hakem Orkun Kökçü'ye kırmızı kart gösterdi.

Pozisyon sonrası itirazlarda bulunan Sergen Yalçın da kırmızı kart gördü.

PENALTI KARARI VAR'DAN DÖNDÜ

Karşılaşmanın 45'nci dakikasında Kerem Aktürkoğlu yerde kaldı ve hakem penaltı noktasını gösterdi. Pozisyonun VAR'da incelenmesinin ardından oyun auta atışıyla başladı.