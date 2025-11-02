Ali Babacan'dan CHP'ye bir tepki daha: Hadi oradan

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "CHP'nin oylarıyla seçildiler" söylemlerine "Hadi oradan" çıkışıyla yanıt verdi. Ali Babacan, CHP'ye "Siz gidin eski genel başkanınızla kavga edin" eleştirisinde bulundu.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin İstanbul Gaziosmanpaşa ilçe kongresinde konuştu.

Kendisine yönelik söylemlere sert sözlerle tepki gösteren Ali Babacan, bir kez daha CHP tarafına öfkelendi.

"CHP'NİN OYLARIYLA SEÇİLDİ DİYORLAR, HADİ ORADAN"

Babacan, "CHP'nin oylarıyla seçildiler" şeklindeki değerlendirmelere "Hadi oradan" çıkışını yaptı.

"Siz gidin eski genel başkanınızla kavga edin." diyen Babacan, tepkisini şu sözlerle dile getirdi:

2,5 yıldır bıkmadılar, usanmadılar. 'Şu kadar milletvekili verdik, CHP oylarıyla seçildiler' diyorlar. Hadi oradan! Hadi oradan.

Ben DEVA Partisi'nin hakkını kimseye yedirmem. Siz gidin, eski genel başkanınızla kavga edin. Ben AK Parti'nin ilk kurucularındanım.

"BİZ HER ZAMAN DOĞRUYA DOĞRU, YANLIŞA YANLIŞ DEDİK"

Biz her zaman doğruya doğru, yanlışa yanlış dedik. Tek başımıza da kalsak hakkın ve adaletin yanında durduk. Bu yüzden alnımız ak, başımız dik. Bizim ne falanca partiyle ne filanca partiyle sorunumuz var.

Bizim sorunumuz millete refahı çok görenlerle, menfaat şebekelerini doyurmakla meşgul olanlarla. Hak bildiğimiz yolda, alnı ak başı dik biçimde yürümeye devam edeceğiz. Allah utandırmasın.