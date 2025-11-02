BIST 10.972
DOLAR 42,06
EURO 48,56
ALTIN 5.412,39
HABER /  DÜNYA

Trende 10 kişi bıçaklandı! Korkunç saldırıda yeni detaylar

Trende 10 kişi bıçaklandı! Korkunç saldırıda yeni detaylar

İngiltere Ulaştırma Polisi (BTP), Huntingdon kentindeki trende dün gece yaşanan bıçaklı saldırının terör bağlantılı olmadığını ve ağır yaralanan 9 kişiden 2'sinin hayati tehlikesinin sürdüğünü bildirdi.

Abone ol

BTP'de görevli Başkomiser John Loveless, dün akşam meydana gelen olayla ilgili Huntingdon tren istasyonu önünde basın açıklaması yaptı. Bir trende çok sayıda kişinin bıçaklandığı saldırıyla ilgili ihbarın dün akşam 19.42'de (TSİ 22.42) alındığını belirten Loveless, 8 dakika içinde silahlı polis ve ambulansın olay yerine intikal ettiğini belirtti.

Doncaster'dan Londra'ya giden trende yaşanan saldırıyı gerçekleştiren iki kişiyi trende gözaltına aldıklarını ifade eden Loveless, "32 yaşında İngiliz vatandaşı siyahi bir erkek ile 35 yaşında İngiliz vatandaşı, Karayip kökenli bir erkek, cinayete teşebbüs şüphesiyle gözaltına alındı. İkisi de İngiltere doğumlu şüpheliler, farklı karakollarda gözaltında tutulmaya devam ediyor ve sorgulamaları sürüyor." dedi.

Trende 10 kişi bıçaklandı! Korkunç saldırıda yeni detaylar - Resim: 0

​​​​​​​Loveless, saldırıda yaralanan 10 kişiden 9'unun durumları ağır olarak dün akşam hastanelerde tedavi altına alındığını, bunlardan 4'ünün taburcu edildiğini söyledi.

Tedavisi süren 2 kişinin hayati tehlikesinin bulunduğunu kaydeden Loveless, "Şu aşamada bunun terör saldırısı olmadığını düşünüyoruz. Hızlı bir şekilde saldırganların motivasyonunu belirlemek için incelememiz sürüyor." diye konuştu.

Trende 10 kişi bıçaklandı! Korkunç saldırıda yeni detaylar - Resim: 1

Loveless, dün akşam durdurulan tren seferlerinin yeniden başladığını ancak trenlerin şu aşamada Huntingdon'da durmayacağını bildirdi.

Saldırının ardından Kral 3. Charles, Başbakan Keir Starmer, İçişleri Bakanı Shabana Mahmood ve çok sayıda hükümet yetkilisi, siyasi parti temsilcisi ve sivil toplum örgütü geçmiş olsun açıklaması yayımladı

ÖNCEKİ HABERLER
Erzurum'da iş hanında görevli bekçi tuvalette ölü bulundu
Erzurum'da iş hanında görevli bekçi tuvalette ölü bulundu
İranlı uzman "ulusal güvenliğe tehdit" dedi uyardı: Ülkedeki 3 milyon evli çift...
İranlı uzman "ulusal güvenliğe tehdit" dedi uyardı: Ülkedeki 3 milyon evli çift...
Beşiktaş'ta Hasan Arat, 1 yıl kulüp üyeliğinden ihraç edildi
Beşiktaş'ta Hasan Arat, 1 yıl kulüp üyeliğinden ihraç edildi
Prof. Dr. Ercan'dan kritik deprem uyarısı! "Yapılar yasaklı olarak ilan edilmeli"
Prof. Dr. Ercan'dan kritik deprem uyarısı! "Yapılar yasaklı olarak ilan edilmeli"
İtalya'da çığ facası 5 kişi hayatını kaybetti
İtalya'da çığ facası 5 kişi hayatını kaybetti
Hamas: ABD öldürülen 254 Filistinliyi görmüyor, bahane üretiyor
Hamas: ABD öldürülen 254 Filistinliyi görmüyor, bahane üretiyor
Hakan Fidan'ın ev sahipliğinde 7 ülke İstanbul'da Gazze için buluşacak
Hakan Fidan'ın ev sahipliğinde 7 ülke İstanbul'da Gazze için buluşacak
İsrail gazetesi Israel Hayom yazdı: Typhoon, F-16'lar ve görünmez KAAN
İsrail gazetesi Israel Hayom yazdı: Typhoon, F-16'lar ve görünmez KAAN
İTO açıkladı! Ekimde fiyatı en çok artan ve azalan ürünler...
İTO açıkladı! Ekimde fiyatı en çok artan ve azalan ürünler...
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'dan eski yönetime: Kulübün içinden geçtiniz
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'dan eski yönetime: Kulübün içinden geçtiniz
Meksika'da markette önce yangın sonra patlama: 23 ölü
Meksika'da markette önce yangın sonra patlama: 23 ölü
Vietnam'da sel ve heyelan dehşeti! 28 kişi öldü
Vietnam'da sel ve heyelan dehşeti! 28 kişi öldü