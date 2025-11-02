BIST 10.972
DOLAR 42,06
EURO 48,56
ALTIN 5.412,39
HABER /  GÜNCEL

İsrail gazetesi Israel Hayom yazdı: Typhoon, F-16'lar ve görünmez KAAN

İsrail gazetesi Israel Hayom yazdı: Typhoon, F-16'lar ve görünmez KAAN

Son dönemde Türkiye'nin savunma sanayii alanında attığı adımlar İsrail basınının gündeminden düşmüyor. İsrail'in önde gelen gazetelerinden Israel Hayom'da yer alan analizde Türkiye'nin havacılıkta izlediği stratejileri ve yeni nesil projeleri mercek altına alındı.

Abone ol

Gazetenin savunma uzmanı Aharon Lapidot, "Typhoon, modernize edilmiş F-16'lar ve görünmez KAAN: Türkiye hava üstünlüğünü yeniden inşa ediyor" başlıklı analiz kaleme aldı.

Lapidot, "Ankara, 9 milyar euroluk dev bir savunma hamlesiyle gökyüzünün oyun kurucusu haline geldi" dedi.

İsrailli uzman "Türk Hava Kuvvetleri için Eurofighter Typhoon iki kritik boşluğu aynı anda dolduruyor. Birincisi, NATO seviyesinde derhal hava üstünlüğü sağlayacak bir platform sunuyor. İkincisi ise Ankara'daki F-16 filosuna alternatif bir çözüm getiriyor. Türkiye'nin F-35 programına geri dönüşü hâlâ belirsiz olsa da Eurofighter Typhoon bu açığı başarıyla kapatıyor" dedi.

İsrail gazetesi Israel Hayom yazdı: Typhoon, F-16'lar ve görünmez KAAN - Resim: 0

'ASKERİ GÜÇ MERKEZİ OLUYOR'

Lapidot'a göre Eurofighter Typhoon, AESA radar, uzun menzilli BVR füzeleri ve yüksek hassasiyetli taarruz sistemleriyle Türkiye'nin bölgesel etkinliğini artıracak. "Türkiye, Typhoon ve KAAN hamleleriyle Batı'ya bağımlılığını azaltırken, NATO içinde özgün bir askeri güç merkezi haline geliyor" ifadelerini kullandı. Lapidot, Türkiye'nin güçlenmesinin İsrail açısından da yeni bir denge doğurduğunu kabul ederek "Ankara bölgesel stratejiler açısından doğru adımlar atıyor" dedi.

ÖNCEKİ HABERLER
İTO açıkladı! Ekimde fiyatı en çok artan ve azalan ürünler...
İTO açıkladı! Ekimde fiyatı en çok artan ve azalan ürünler...
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'dan eski yönetime: Kulübün içinden geçtiniz
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'dan eski yönetime: Kulübün içinden geçtiniz
Meksika'da markette önce yangın sonra patlama: 23 ölü
Meksika'da markette önce yangın sonra patlama: 23 ölü
Vietnam'da sel ve heyelan dehşeti! 28 kişi öldü
Vietnam'da sel ve heyelan dehşeti! 28 kişi öldü
Sudan'da katliam! 2 günde 300 kadın öldürüldü
Sudan'da katliam! 2 günde 300 kadın öldürüldü
İsrail, Gazze'de ateşkesi bir kez daha ihlal etti
İsrail, Gazze'de ateşkesi bir kez daha ihlal etti
İstanbul Valisi Gül, Kartal'da boşaltılan binayı inceledi
İstanbul Valisi Gül, Kartal'da boşaltılan binayı inceledi
47. İstanbul Maratonu'nda kazananlar belli oldu
47. İstanbul Maratonu'nda kazananlar belli oldu
TÜRK-İŞ'in asgari ücret görüşmelerine katılmama kararı değişiyor mu?
TÜRK-İŞ'in asgari ücret görüşmelerine katılmama kararı değişiyor mu?
13 yaşındaki arkadaşını boğazından bıçaklayan şüpheli hakkında karar
13 yaşındaki arkadaşını boğazından bıçaklayan şüpheli hakkında karar
İlköğretim öğrencilerini ilgilendiriyor! Yeni bir ders daha görecekler...
İlköğretim öğrencilerini ilgilendiriyor! Yeni bir ders daha görecekler...
İsrail saldırısında bacağını kaybeden TRT Arabi kameramanı konuştu
İsrail saldırısında bacağını kaybeden TRT Arabi kameramanı konuştu