Prof. Dr. Ercan'dan kritik deprem uyarısı! "Yapılar yasaklı olarak ilan edilmeli"

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde art arda gelen depremler bölge halkında tedirginlik yaratırken, Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan'dan kritik bir uyarı geldi.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen depremler bölge halkını tedirgin ediyor. Son olarak 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından tedirginlik artarken uzman isimler de art arda açıklamalarda bulundu.

Deprem fırtınasının etkisi altında olan Sınırgı için Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan önemli bir değerlendirmede bulundu. Açıklamasında "Uyarıyorum" diyerek Balıkesir-Akhisar yoluna vurgu yaptı.

Ercan'ın yaptığı açıklama şu şekilde:

"Sındırgı üç ay içinde iki tane M6,1 büyüklüğünde depremin etkisinde kaldı. Bu iki depremle oluşan toplam yer kırığının boyu yaklaşık 33 km. Eğer bu 33 kilometrelik kırılan yer tek depremle olsaydı, depremin büyüklüğü M6,7 olurdu. Sındırgı’da deprem eşik değeri 6,2 olması nedeniyle böyle bir deprem olduğunda belki Sındırgı’nın 3 ÷ 2’si göçebilirdi.

"Yapılar yapı yasaklı olarak ilan edilmeli"

Sındırgı‘da ilk depremde yoran yapılar ikinci depremde büyük hasar aldılar kimisi yıkıldı, kimisi yıkılma eşik değerine geldi. En büyük hasar Balıkesir yolu ile Akhisar yolu üzerindeki yapılarda oldu. Hasarın büyük olduğu yerler eski bataklık alanları ile eski göl alanıdır.

Bu alanın sınırlandırılarak bu kesimdeki yapılar yapı yasaklı olarak ilan edilmeli, bu bölgedeki kişiler TOKİ dolayındaki sağlam yerde yapılacak yapılara ivedilikle taşınması zorunludur.

