Vietnam'da sel ve heyelan dehşeti! 28 kişi öldü

Vietnam'da sel ve heyelan dehşeti! 28 kişi öldü

Vietnam'ın orta kesimlerinde şiddetli yağış sonrası sel ve heyelanlar sebebiyle en az 28 kişi hayatını kaybetti.

VN Express haber sitesine göre yetkililer, ülkenin orta kesimlerinde etkisini sürdüren şiddetli yağışlar sonucu meydana gelen afetlere ilişkin açıklama yaptı.

28 CAN KAYBI, 6 KAYIP VAR

Yetkililer, sel ve heyelanlar nedeniyle en az 28 kişinin yaşamını yitirdiğini, sel sularına kapılan 6 kişinin kaybolduğunu bildirdi.

22 BİN EV ZARAR GÖRDÜ

En fazla can kaybının Hue ve Da Nang kentlerinde kaydedildiği, yaklaşık 22 bin 100 evin sular altında kaldığı ve çok sayıda binanın hasar gördüğü belirtildi.

Yetkililer, bölgede yaklaşık 245 bin haneye elektrik verilemediği bilgisini paylaştı.

TREN SEFERLERİ YENİDEN BAŞLAYACAK

Sel ve heyelanlar nedeniyle askıya alınan bazı tren seferlerinin yeniden başlatıldığı, bazı yolların hala ulaşıma kapalı olduğu kaydedildi.

Şiddetli yağışların 4 Kasım gecesine kadar sürmesi bekleniyor.

Vietnam Meteoroloji Dairesinden 28 Ekim’de yapılan açıklamada, Hue kentindeki yağış miktarının 24 saatte rekor seviyeye ulaştığı bildirilmişti.

