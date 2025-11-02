BIST 10.972
DOLAR 42,06
EURO 48,56
ALTIN 5.412,39
HABER /  DÜNYA

İsrail, Gazze'de ateşkesi bir kez daha ihlal etti

İsrail, Gazze'de ateşkesi bir kez daha ihlal etti

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde ateşkes ve esir takası anlaşmasını yeniden ihlal ederek, kuzey ve güney bölgelerine saldırılar düzenledi.

Abone ol

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre, ateşkese rağmen İsrail ordusuna ait askeri araçlardan Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentinde ateş açıldı. Kentin Şucaiyye ve Zeytun mahallelerinde Filistinlilere ait bazı evler patlayıcılarla havaya uçuruldu.

Hedef alınan bölgelerden dumanlar yükseldi. İsrail topçu birlikleri, Gazze Şeridi'nin güneyinde yer alan Han Yunus kentinin doğusunu bombaladı, bölgeye ateş açtı. Ayrıca İsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentine 3 hava saldırısı düzenledi.

Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması

ABD Başkanı Donald Trump, 9 Ekim'de Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.

Anlaşma, müzakerelerin yapıldığı Mısır'da imzalanırken İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'de devreye girmişti.

İsrail ordusunun anlaşmada belirtildiği üzere "sarı hat"ta çekilmesinin ardından Gazze Şeridi'nde ateşkesin aynı gün 12.00 itibarıyla yürürlüğe girdiği açıklanmıştı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde varılan ateşkese rağmen ara ara çeşitli iddialarla Filistinlilere yönelik saldırılarda bulunuyor.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ateşkesin başlamasından bu yana İsrail'in saldırılarında 226 kişi hayatını kaybetti.

ÖNCEKİ HABERLER
İstanbul Valisi Gül, Kartal'da boşaltılan binayı inceledi
İstanbul Valisi Gül, Kartal'da boşaltılan binayı inceledi
47. İstanbul Maratonu'nda kazananlar belli oldu
47. İstanbul Maratonu'nda kazananlar belli oldu
TÜRK-İŞ'in asgari ücret görüşmelerine katılmama kararı değişiyor mu?
TÜRK-İŞ'in asgari ücret görüşmelerine katılmama kararı değişiyor mu?
13 yaşındaki arkadaşını boğazından bıçaklayan şüpheli hakkında karar
13 yaşındaki arkadaşını boğazından bıçaklayan şüpheli hakkında karar
İlköğretim öğrencilerini ilgilendiriyor! Yeni bir ders daha görecekler...
İlköğretim öğrencilerini ilgilendiriyor! Yeni bir ders daha görecekler...
İsrail saldırısında bacağını kaybeden TRT Arabi kameramanı konuştu
İsrail saldırısında bacağını kaybeden TRT Arabi kameramanı konuştu
DHL Group, Türkiye'ye yatırımlarına devam edecek: İlk başta...
DHL Group, Türkiye'ye yatırımlarına devam edecek: İlk başta...
MİT, yıllar sonra İngiliz Kemal'in belgesini paylaştı
MİT, yıllar sonra İngiliz Kemal'in belgesini paylaştı
Alperen Şengün farkını ortaya koydu! Rockets, Celtics'i farklı yendi
Alperen Şengün farkını ortaya koydu! Rockets, Celtics'i farklı yendi
Reha Muhtar uçağı kaçırınca deliye döndü! Havaalanı personeli şokta...
Reha Muhtar uçağı kaçırınca deliye döndü! Havaalanı personeli şokta...
Kırmızı bültenle ve ulusal seviyede aranan 11 kişi yakalandı
Kırmızı bültenle ve ulusal seviyede aranan 11 kişi yakalandı
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan Faruk Fatih Özer açıklaması! Cezaevinde ölü bulunmuştu
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan Faruk Fatih Özer açıklaması! Cezaevinde ölü bulunmuştu