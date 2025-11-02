BIST 10.972
DOLAR 42,06
EURO 48,56
ALTIN 5.412,39
Reha Muhtar uçağı kaçırınca deliye döndü! Havaalanı personeli şokta...

Ünlü sunucu Reha Muhtar, bineceği uçağı kaçırınca çileden çıktı. Havalimanını birbirine karan Muhtar, çalışanlara bağırdı

 Havalimanını birbirine karan Muhtar, çalışanlara bağırdı. Telefonla X-ray'den geçmeye çalışan ve çıkışsız bir kapıdan çıkmaya kalkışan Muhtar'ın o anları başka bir yolcu tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Bineceği uçağı kaçıran sunucu Reha Muhtar, çalışan personele bağırırken; telefonla X-ray'den geçmeye de çalıştı. O anlar kameralara yansıdı.

Ünlü televizyon sunucusu Reha Muhtar, havalimanında bineceği uçağı kaçırınca sinirlerine hakim olamadı. Yaşanan olayda Muhtar, havalimanı çalışanlarına bağırarak tepkisini dile getirirken, davranışları diğer yolcular arasında şaşkınlık yarattı.

O ANLAR KAMERALARDA

Telefonla X-ray'den geçmeye çalışan ve çıkışsız bir kapıdan çıkmaya kalkışan Muhtar'ın o anları başka bir yolcu tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

