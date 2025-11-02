BIST 10.972
GÜNCEL

Yüzlerce PKK'lı terörist SDG'ye geçti! Türkiye teyakkuz halinde

Yüzlerce PKK'lı terörist SDG'ye geçti! Türkiye teyakkuz halinde

11 Temmuz'da silahlarını yakan ve geçtiğimiz günlerde Türkiye'den resmen çekildiğini duyuran PKK'nın kirli bir oyun peşinde olduğu öne sürüldü. SDG'nin Suriye ordusuna katılma sözü sonrası 2 bin PKK'lı terörist de bu örgüte katıldı. Türkiye bu teröristlerin Şam'a katılmasına karşı çıkarken, tüm uyarılara karşın katılımların olması halinde gerekli tüm adımları atmak konusunda kararlı olduğu belirtiliyor.

MİT, terör örgütü PKK'nın tasfiye sürecini sahada takip ediyor. Şu anda 2 bin PKK'lı terörist SDG'ye katılmış durumda. SDG de Şam'a katılma sözü verdi. Ancak Ankara, bu teröristlerin "asker" olmasına itiraz ediyor.

Sabah gazetesinin haberine göre SDG'nin, Suriye ordusuna entegrasyonu dikkatle takip ediliyor. SDG'nin entegrasyonu Türkiye'nin kırmızı çizgileri arasında yer alıyor. SDG'nin kolordu şeklinde yapılanması karşılık görmedi. Tümen olarak yapılanacak ve ülkenin değişik yerlerinde görevlendirilecekler. SDG, Haseke, Rakka ve Deyrizor'da üç tümen halinde kalmayı istiyor ve pazarlıkları bunun üzerinden yürütüyor. Ancak buna da sıcak bakılmıyor. Petrol ve su açısından zengin bu topraklarda yoğun olan ise Arap nüfusu. Kürtler, Kobani, Hama, Afrin gibi yerlerde yayılmış olarak varlıklarını sürdürüyor.

Türkiye'deki süreç hızlanacak

Suriye'de yaşanan gelişmeler Türkiye'deki süreci doğrudan etkilediği için oradaki entegrasyon sürecinin tamamlanması Türkiye'deki sürecin hızlanmasını beraberinde getirecek.

İsim listesi MİT'in elinde

Geçen günlerde yapılan açıklama ile Türkiye'den tamamen çekilen terör örgütü PKK'nın alandaki durumu yakından takip ediliyor. Silah bırakan PKK'lıların durumları adım adım izleniyor. Bu kapsamda silah bıraktıktan sonra Suriye'ye geçen PKK'lılardan SDG'ye katılanların listesinin MİT'in elinde bulunduğu belirtiliyor. Ayrıca PKK'nın bazı silahlarının SDG'ye aktarılması konusunda da alanda güvenlik birimleri takiplerini ve tespitlerini sürdürüyor.

Kandil-SDG oyunu bozulacak

Türkiye, SDG'ye katılan PKK'lıların Şam ordusuna katılmasına sessiz kalmayacak. Kandil-SDG oyunu bozulacak. Türkiye'nin, tüm uyarılara karşın katılımların olması halinde gerekli tüm adımları atmak konusunda kararlı olduğu belirtiliyor.

