Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan Faruk Fatih Özer açıklaması! Cezaevinde ölü bulunmuştu

Hakkında 11 bin 190 yıl 6 ay hapis cezası istenen Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer cezaevindeki odasında asılı halde ölü bulundu. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Özer'in ölümüyle ilgili konuştu.

Kurduğu Thodex adındaki kripto para borsası ile çok sayıda kişiyi dolandırdığı iddia edilen Faruk Fatih Özer, kaçtığı Arnavutluk'ta 30 Ağustos 2022 tarihinde yakalanıp, Türkiye'ye getirildi. Hakkında, 'Örgüt kurma, yönetme, örgütüne üye olmak, 'Nitelikli dolandırıcılık', 'Mal varlığı değerlerini aklama' suçların hakkında 11 bin 190 yıl 6 ay hapis cezası istenen Özer, bu sabah Tekirdağ F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndaki tek kişilik odasındaki banyoda asılı bulundu. Görevlilerin yaptığı kontrolde Özer'in öldüğü belirlendi. Özer'in intihar ettiği üzerinde durulurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, şüpheli bir durum olup olmadığının açıklanacağını bildirdi ve konuyla ilgili açıklamasında şu ifadeleri kullandı;

"Hemen cezaevi yönetimimizle Ceza Tevkifevleri Genel Müdürümüzle irtibata geçtik. Burada tabii bir intihar şüphesinden bahsediliyor. İlk bulgulara göre intihar ettiği yönünde bilgiler var.

Tabii soruşturma bu konuda açıldı ve soruşturma devam ediyor. Soruşturmanın neticesinde kesin ölüm nedeni belli olacaktır. Ama şu anda ilk bulgular intihar olduğu yönünde. Tabii burada cezaevlerimizin yönetimi, idaresi her türlü tedbirler alınıyor bu noktada. Tabii tek kişilik odada kalıyor işlediği suç itibariyle böyle bir tedbir söz konusu.

Tekirdağ F Tipi Yüksek Güvenlikli Cezaevinde tek başına kaldığı bir odada bir intihar şüphesi söz konusu. Tabii cezaevinde odaların girişlerinde kameralar mevcut. Herhangi bir şüpheli durum var mı yok mu? Tüm bunlar soruşturulacak'

Özer'e ayrıca, "bilişim sistemleri kullanmak suretiyle dolandırıcılık" suçundan 6 yıl 4 ay 15 gün hapis ile 135 milyon lira adli para cezası verilmişti. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi, kararını bozarak dosyayı mahkemesine göndermişti.