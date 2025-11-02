GENAR'ın ekim ayı anketinde çarpıcı sonuçlar AK Parti CHP mi önde puan farkı kaç oldu?

GENAR'ın ekim ayında yaptığı anket sonuçlarına göre AK Parti 33.7 ile ilk sırada yer alırken CHP 31.8'de kaldı. Sonuçları değerlendiren GENAR Başkanı İhsan Aktaş, "Ekonomik zorluklara rağmen güvenlik ve barış eksenli politikalar toplumun büyük kısmında karşılık bulmaktadır" ifadelerini kullandı.

Kamuoyu araştırma şirketi GENAR'ın son anketi yankı uyandırdı. 2200 denekle hazırlanan çalışmanın sonuçlarını GENAR Yönetim Kurulu Başkanı İhsan Aktaş, Yeni Şafak'taki yazısında aktardı.

Ankette deneklere "AK Parti–CHP rekabeti, Ekonomi Terörsüz Türkiye süreci başlıkları soruldu. Buna göre bugün bir milletvekili seçimi yapılsa, partilerin oy oranları şu şekilde oluştu:

AK Parti 33,7 – CHP 31,8 – DEM Parti 9,4 – MHP 8,4 – İYİ Parti 4,5 – Zafer Partisi 3,7 – Yeniden Refah 2,8 – Anahtar Parti 2,1 – TİP 1,3 – Saadet Partisi 1,1 – Diğer 1,2.

GENAR araştırmasına göre, toplum genelinde terörsüz Türkiye sürecini destekleyenlerin oranının %69,7, desteklemeyenlerin oranı %20,7, fikri olmayanların oranı ise %9,6 çıktı.

Sonuçları yorumlayan Aktaş, "Özellikle CHP seçmeninin yarısından fazlasının desteği, Türkiye’de barış ve güvenlik arayışının parti sınırlarını aşan bir toplumsal uzlaşıya dönüştüğünü işaret ediyor." diye yazdı.

AK Parti'nin önde görüntüğü anket sonuçlarını değerlendiren Aktaş, "Araştırma verileri açıkça gösteriyor ki, Türk siyaseti artık “güvenlik ve istikrar ekseninde” yeniden şekillenmektedir. AK Parti, bu süreci yönetme tecrübesiyle toplumsal desteğini korurken; CHP’nin siyaseti dar bir alana sıkıştırması, partinin geniş seçmenle bağını zayıflatmaktadır. Ekonomik zorluklara rağmen güvenlik ve barış eksenli politikalar toplumun büyük kısmında karşılık bulmaktadır. “Terörsüz Türkiye” süreci artık yalnızca bir güvenlik projesi değil, aynı zamanda toplumsal barışın ortak paydası haline gelmiştir." ifadelerine yer verdi.