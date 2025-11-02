Ermenistan'dan Ağrı Dağı kararı! Pasaport damgası yürülükten kaldırıldı...

Ermenistan'dan Ağrı Dağı kararı çıktı. Pasaportlar ile ilgili uygulama bugün itibariyle kaldırılacak. Ağrı Dağı detayı ise dikkat çekici...

Abone ol

Ermenistan hükümeti, yıllardır pasaport ve vize damgalarında kullanılan Ağrı Dağı (Ermenilere göre Ararat) siluetini resmi tasarımlardan kaldırma kararı aldı. Yeni uygulama 1 Kasım 2025’te yürürlüğe girecek.

TASARIMDA YENİLİK YAPILDI

Ermenistan Bakanlar Kurulu, sınır geçişlerinde kullanılan pasaport ve vize damgalarının tasarımında değişiklik yapılmasını kararlaştırdı. Buna göre, uzun süredir damgaların üzerinde yer alan Ağrı Dağı silueti kaldırılacak.

Yeni damgalar yalnızca “Ermenistan” ibaresi (Ermenice ve İngilizce), sınır kapısının adı, giriş-çıkış tarihi, damga numarası ve hangi tip sınır kapısından (hava, kara, demiryolu) geçiş yapıldığını gösterecek.

Kararın 11 Eylül 2025’te alınarak resmileştiği, yeni uygulamanın ise 1 Kasım 2025’ten itibaren yürürlüğe gireceği açıklandı. Böylece eski damgalar kademeli olarak kullanımdan kaldırılacak.

Ağrı Dağı, Ermeni kimliğinde kültürel ve dini bir sembol olarak yer alsa da coğrafi olarak Türkiye sınırları içinde bulunuyor. Bu durum, iki ülke arasında zaman zaman diplomatik tartışmalara yol açıyordu. Uzmanlar, damgalardan Ararat’ın çıkarılmasını Türkiye ile normalleşme sürecine yönelik sembolik bir adım olarak değerlendiriyor.

Başbakan Nikol Paşinyan’ın geçmişte yaptığı açıklamalarda, “Gerçek Ermenistan’ın semboller üzerinden değil, fiili sınırlar ve devletin egemenliği üzerinden inşa edilmesi gerektiği” vurgusunu yapmış olması, bu kararın siyasi arka planına işaret ediyor.

Yeni damgaların 1 Kasım’dan itibaren tüm sınır kapılarında kullanılması planlanıyor.